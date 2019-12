Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","shortLead":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","id":"20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5197b26-cf4e-4424-a67a-6c58042f092f","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","timestamp":"2019. december. 03. 10:42","title":"Hány budapesti helyszínt ismer fel a Fekete Özvegy előzetesében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról Európába szóló szerződést a jövő év január elsejétől tíz évre.","shortLead":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról...","id":"20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc259f7c-c860-43d6-a733-c0c80fc7cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. december. 03. 19:53","title":"Tíz évre szóló szerződést írt alá a kőolajtranzitról Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","shortLead":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","id":"20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210f4dc7-d3b3-456e-9a13-7c83f4d1086e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","timestamp":"2019. december. 04. 14:36","title":"Lesújtó adatokat mértek, a magyarok egyharmada munka nélkül egy hónap alatt csődbe menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too a legjobb kezekben lehetne egy stand-uposnál – különösen akkor, ha neki magának van elszámolnivalója. De Louis C. K. úgy döntött, hogy inkább megússza.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too...","id":"20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c433c96-332d-4967-8880-0f6f125868f6","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","timestamp":"2019. december. 04. 11:00","title":"Louis C. K. nem szabadul a maszturbálástól, de már inkább Auschwitzon poénkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni az egyetemistán.","shortLead":"A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni az egyetemistán.","id":"20191203_Kiugrott_a_Obudai_Egyetemen_a_negyedik_emeletrol_az_egyik_hallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6f4518-217a-49e3-a424-3bb543741837","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Kiugrott_a_Obudai_Egyetemen_a_negyedik_emeletrol_az_egyik_hallgato","timestamp":"2019. december. 03. 21:22","title":"Kiugrott a Óbudai Egyetemen a negyedik emeletről az egyik hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]