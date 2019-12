Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","shortLead":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","id":"20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bc0a19-015c-40df-8844-141571efebbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","timestamp":"2019. december. 05. 11:21","title":"Új luxusváltozat jön a Ford Focusból, és érkezik a hibrid is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5852af-d4ce-4634-8c0d-a2b4ae134441","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljegyezték a színésznőt. ","shortLead":"Eljegyezték a színésznőt. ","id":"20191205_Eljegyeztek_Emma_Stonet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5852af-d4ce-4634-8c0d-a2b4ae134441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7035eb8-569c-432a-b37d-9c034347c105","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Eljegyeztek_Emma_Stonet","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"Emma Stone keze sok mindent elárul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk koncentrálni. A jelek szerint jól sikerültek a tesztek.","shortLead":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk...","id":"20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1efd-0675-428c-b9d9-cb3c077d1875","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","timestamp":"2019. december. 04. 18:03","title":"Kitalált valamit a Google, hogy ne nyúlkáljunk folyton a telefonunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","shortLead":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","id":"20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55965a85-e147-4371-9b8b-32a457485344","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","timestamp":"2019. december. 04. 15:13","title":"Rómeó és Júlia története ihlette a Pirelli 2020-as naptárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem léphet, a szövetség pedig fegyelmi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem...","id":"20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764995d2-e776-469c-aef4-f77dd3e00200","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","timestamp":"2019. december. 03. 22:03","title":"Hatalmas botrány lett abból, hogy a magyar olimpiai bajnok Kínát szidta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","shortLead":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","id":"20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aac838-c267-4777-97ea-1635c043e2c1","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","timestamp":"2019. december. 04. 09:42","title":"Megbüntette a Fradit az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","shortLead":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","id":"20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210f4dc7-d3b3-456e-9a13-7c83f4d1086e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","timestamp":"2019. december. 04. 14:36","title":"Lesújtó adatokat mértek, a magyarok egyharmada munka nélkül egy hónap alatt csődbe menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes egyszerűség hívei szerint önsanyargatás nélkül is élhetünk egyszerűbb, de felelős életet – ráadásul örömtelit.","shortLead":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes...","id":"20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46de6861-5301-403e-a6ec-9d1ed9187fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","timestamp":"2019. december. 04. 09:30","title":"Egyszerűbben, boldogabban, könnyebben: önkéntes egyszerűség a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]