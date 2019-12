Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter a Weltnek adott interjút, szerinte a konzervatív médiumok csupán a tájékoztatás kiegyensúlyozottságára törekednek, és a magyar sajtópiac a piacgazdaság szabályai szerint szerveződik.\r

","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Weltnek adott interjút, szerinte a konzervatív médiumok csupán a tájékoztatás...","id":"20191205_varga_judit_orban_viktor_die_welt_interju_europa_magyar_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc05fb27-7abf-4885-bde5-b33f4e1a9d96","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_varga_judit_orban_viktor_die_welt_interju_europa_magyar_sajto","timestamp":"2019. december. 05. 14:33","title":"Akkorát mondott a magyar sajtóról Varga Judit, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","shortLead":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","id":"20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23442ce6-5b53-42a4-aa80-1e194cede082","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. december. 06. 19:54","title":"Bloomberg szerint a többi demokrata jelöltet Trump megeszi vacsorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hirtelen indulatból támadott.","shortLead":"Nem hirtelen indulatból támadott.","id":"20191206_Index_harom_orat_vart_a_keselessel_a_gyori_diak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a97a676-7667-41cc-95c8-cdff85bcc01a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Index_harom_orat_vart_a_keselessel_a_gyori_diak","timestamp":"2019. december. 06. 12:51","title":"Három órát várt a késeléssel a győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7cc14-1614-4306-8fb2-0ee6a29da916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyák elhanyagoltak voltak, évek óta nem kaptak oltást.","shortLead":"A kutyák elhanyagoltak voltak, évek óta nem kaptak oltást.","id":"20191205_Epilepszias_rohama_kozben_marcangoltak_szet_kutyai_a_nadasdladanyi_fordrasznot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7cc14-1614-4306-8fb2-0ee6a29da916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4bb8a1-1144-4495-83ac-7a7edf0a45c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Epilepszias_rohama_kozben_marcangoltak_szet_kutyai_a_nadasdladanyi_fordrasznot","timestamp":"2019. december. 05. 21:51","title":"Epilepsziás rohama közben marcangolták szét kutyái a nádasdladányi fodrásznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","shortLead":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","id":"20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3172b949-5fc1-4975-acb4-4d0862396cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","timestamp":"2019. december. 05. 19:58","title":"A NER új helyet talált II. kerület volt alpolgármesterének, a Millenáris ügyvezetője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben, medvét láttak a szlovák határnál, Batman-fegyvert kapnak a Los Angeles-i rendőrök. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben, medvét láttak a szlovák határnál...","id":"20191205_Radar360_Orban_szerint_a_magyarok_furcsak_keseles_egy_gyori_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f4d7b9-530f-4d4e-8db9-a8665fb0cc42","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360_Orban_szerint_a_magyarok_furcsak_keseles_egy_gyori_iskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 17:30","title":"Radar360: Orbán szerint a magyarok furcsák, késelés egy győri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]