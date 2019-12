Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével közösen úgy döntenek.\r

\r

","shortLead":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével...","id":"20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6590f3e6-260b-4c76-970e-a7209259885c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","timestamp":"2019. december. 11. 10:05","title":"Szegeden is bemehetnek az édesapák a császáros szülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a17b38-a6d7-4e81-94c1-07a1c1c3da4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset után nem is próbált bujkálni, a rendőrök egy órán belül elfogták.","shortLead":"Az eset után nem is próbált bujkálni, a rendőrök egy órán belül elfogták.","id":"20191211_Szamurajkarddal_tamadt_ismerosere_egy_papai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9a17b38-a6d7-4e81-94c1-07a1c1c3da4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68b6603-7c4d-4c9e-81ab-366c614ade93","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Szamurajkarddal_tamadt_ismerosere_egy_papai_ferfi","timestamp":"2019. december. 11. 12:44","title":"Szamurájkarddal támadt ismerősére egy pápai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyémántválság van a világon, mert Indiában, ahol a nyers gyémántok nagy részét feldolgozzák, a bankok egy botrány miatt nem adnak hitelt a feldolgozóknak, akik így nem tudnak vásárolni a bányacégektől.","shortLead":"Gyémántválság van a világon, mert Indiában, ahol a nyers gyémántok nagy részét feldolgozzák, a bankok egy botrány miatt...","id":"20191211_Nem_csak_Vajna_Timeanak_nem_jott_be_a_gyemantbiznisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6503b9b1-e344-498d-b389-cd61e04a1c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Nem_csak_Vajna_Timeanak_nem_jott_be_a_gyemantbiznisz","timestamp":"2019. december. 11. 07:00","title":"Nem csak Vajna Tímeának nem jött be a gyémántbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","shortLead":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","id":"20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af349438-9ec2-47c7-8704-54390491e17c","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","timestamp":"2019. december. 11. 21:01","title":"Kettős mércét emlegetve magyarázza Kovács Zoltán a maratoni sorosozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani, az ugyanis komoly mérgezést okozhat – főként a gyerekeknél.","shortLead":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani...","id":"20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d6c2bb-502d-4c3e-b1d7-a9b7d9f08763","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","timestamp":"2019. december. 11. 20:03","title":"Figyelmeztetnek a tudósok: egyre több embert mérgeznek meg az illóolajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","shortLead":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","id":"20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aedad79-0bf6-4382-a813-bdbec9a9f9a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","timestamp":"2019. december. 11. 05:59","title":"Lassuló gazdasági növekedésre és emelkedő inflációra számít a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a6ef71-205e-4535-bd10-24610d6719da","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Amikor a hivataluk és tisztségük nevét kellett kimondaniuk az eskütétel során, az nem ment zökkenőmentesen. Ezt már Orbán sem bírta faarccal.","shortLead":"Amikor a hivataluk és tisztségük nevét kellett kimondaniuk az eskütétel során, az nem ment zökkenőmentesen. Ezt már...","id":"20191210_mediatanacs_nmhh_eskutetel_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a6ef71-205e-4535-bd10-24610d6719da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea2bc6-f548-4f04-ac7a-4d625cec913f","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_mediatanacs_nmhh_eskutetel_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 10. 15:07","title":"Bakiztak az eskütételen, Orbán sem bírta faarccal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]