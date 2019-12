Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","shortLead":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","id":"20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8837e5-cf96-45a6-a05f-69ce4d4df659","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","timestamp":"2019. december. 18. 13:21","title":"Nincs elfelejtve, jön az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatással megvádolt színész az otthonában lett rosszul a hétvégén.","shortLead":"A zaklatással megvádolt színész az otthonában lett rosszul a hétvégén.","id":"20191218_Mentot_kellett_hivni_Mihalyi_Gyozohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9284ec78-4d0e-4014-a632-2fd77cacb786","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_Mentot_kellett_hivni_Mihalyi_Gyozohoz","timestamp":"2019. december. 18. 09:21","title":"Mentőt kellett hívni Mihályi Győzőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e383ea5f-65c6-45c5-8a5b-dd5e0f811c23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennünk is megállt az ütő, amikor megnéztük a videót.","shortLead":"Bennünk is megállt az ütő, amikor megnéztük a videót.","id":"20191217_228al_repult_at_a_szarnyasruhas_ferfi_egy_3_meteres_lyukon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e383ea5f-65c6-45c5-8a5b-dd5e0f811c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93955e1d-5d46-4e55-ba2b-b7ca03ffe8b7","keywords":null,"link":"/elet/20191217_228al_repult_at_a_szarnyasruhas_ferfi_egy_3_meteres_lyukon__video","timestamp":"2019. december. 17. 18:15","title":"228-cal repült át a szárnyas ruhás férfi egy 3 méteres lyukon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját...","id":"20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885eaca4-aac4-4af8-8a5a-8d892e84a7a6","keywords":null,"link":"/360/20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Radar360: Nagy Ervin pöcegödör politikai életről beszélt, Orbán stadionban ünnepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28764238-7ce6-489b-8a9b-4c98060013bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A föld alatti, kupolás sírok 3500 évesek lehetnek.","shortLead":"A föld alatti, kupolás sírok 3500 évesek lehetnek.","id":"20191218_gorogorszag_kiralysir_regeszet_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28764238-7ce6-489b-8a9b-4c98060013bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4477c8f-a227-4b97-80a1-e1eb9e00a12b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_gorogorszag_kiralysir_regeszet_felfedezes","timestamp":"2019. december. 18. 12:45","title":"Több ezer éves, monumentális királysírokra bukkantak Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa közel-távol című kötet tucatnyi szerzője. ","shortLead":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa...","id":"201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1edb51-8ae4-4faa-8743-2ce4c88fe179","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","timestamp":"2019. december. 16. 14:00","title":"Ha nem Putyin kávéjától, akkor mitől megy tönkre Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]