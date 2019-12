Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos vádakkal álltak elő az állítólagos áldozatai.","shortLead":"Súlyos vádakkal álltak elő az állítólagos áldozatai.","id":"20191227_Meztelen_jeges_furdo_veres_masszazs__egy_anglikan_tiszteletesnek_ezekrol_kell_elszamolnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047c6723-169c-4957-83a9-35890c95bb1b","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Meztelen_jeges_furdo_veres_masszazs__egy_anglikan_tiszteletesnek_ezekrol_kell_elszamolnia","timestamp":"2019. december. 27. 11:33","title":"Meztelen jeges fürdő, verés, masszázs – egy anglikán tiszteletesnek ezekről kell elszámolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ad3e8c-6809-4faf-a91b-986ea9a62ca0","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","timestamp":"2019. december. 26. 21:45","title":"Egy utolsó karácsonyi cukiság: kisfilm a 2019-es év mentett állatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. A parlament öt alelnöke közül az egyik a szerb kisebbség soraiból került ki.\r

\r

","shortLead":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek...","id":"20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba1ef6-9c88-4330-9311-c509abe310af","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","timestamp":"2019. december. 26. 17:29","title":"Megalakult a koszovói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","shortLead":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","id":"20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0630366-cc20-4597-ae4c-842132273c67","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","timestamp":"2019. december. 27. 09:40","title":"Ezeket a virsliket inkább kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szelídített kengurukat tart egy család Balenben, ezek közül egy eltűnt, egy másik megsebesült. A gyanúsított egy határátlépő farkas, August.\r

\r

","shortLead":"Szelídített kengurukat tart egy család Balenben, ezek közül egy eltűnt, egy másik megsebesült. A gyanúsított...","id":"20191226_Migrans_farkas_falt_fel_szenteste_egy_kengurut_Belgiumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9787f5-b4e5-4bd0-8eed-f9cf0816ba33","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Migrans_farkas_falt_fel_szenteste_egy_kengurut_Belgiumban","timestamp":"2019. december. 26. 15:56","title":"Migráns farkas falt fel szenteste egy kengurut Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszakadt egy erkély korlátja csütörtök hajnalban a Józsefvárosban, az erkélyről ketten lezuhantak. A földszinten McDonalds működik, de senki nem volt az erkély alatt.\r

\r

","shortLead":"Kiszakadt egy erkély korlátja csütörtök hajnalban a Józsefvárosban, az erkélyről ketten lezuhantak. A földszinten...","id":"20191226_Kiszakadt_egy_fovarosi_haz_erkelyenek_korlatja_ketten_lezuhantak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf070422-b3d7-46ba-ac7d-78918c9dd5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Kiszakadt_egy_fovarosi_haz_erkelyenek_korlatja_ketten_lezuhantak","timestamp":"2019. december. 26. 15:37","title":"Kiszakadt egy fővárosi ház erkélyének korlátja, ketten lezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott tipster szivárogtatott ki híreket a 2020 első hónapjaiban érkező Samsung-csúcstelefonokról.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott tipster szivárogtatott ki híreket a 2020 első hónapjaiban érkező Samsung-csúcstelefonokról.","id":"20191226_samsung_galaxy_s11_atnevezese_ultravekony_uveg_galaxy_fold2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4043b923-944e-4814-a409-a131e81378ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_samsung_galaxy_s11_atnevezese_ultravekony_uveg_galaxy_fold2","timestamp":"2019. december. 26. 15:03","title":"Lehet, hogy nem lesz jövőre Galaxy S11?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]