[{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"360","description":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója tanulmányában feltárta a médiaszabadság és a korrupció közötti összefüggéseket. „A médiaszabadság hanyatlása, mind a korrupció intézményesülése beleillik a regionális és – részben – a globális trendekbe, a magyar esetben mindkét változónak különleges jellegzetességei vannak.”","shortLead":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International...","id":"20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3a86f-25ab-413d-b4a0-1ea8960f81bb","keywords":null,"link":"/360/20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. január. 16. 11:00","title":"Belefulladunk a korrupcióba, miközben csökken a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési igényű és pszichés zavarokkal küzdő diák. Látszólag jó hír, hogy a szegény családokból származó gyerekek aránya csökken – de felsejlenek itt is statisztikai trükkök. Megjelent A közoktatás indikátorrendszere.","shortLead":"Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési...","id":"20200115_Pillanatkep_a_magyar_oktatasrol_van_min_aggodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21ecbb-2ed9-4b16-8802-16aad53fe79b","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Pillanatkep_a_magyar_oktatasrol_van_min_aggodni","timestamp":"2020. január. 15. 11:10","title":"Pillanatkép a magyar oktatásról: van miért aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és 53 ezer pulykát kell leölni, és még nem tudni, hol lesz a vége. A termelők attól tartanak, hogy sok ázsiai ország visszautasítja a magyar árukat, így azokat valahol az EU-ban kell eladni, nyomott áron.","shortLead":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és...","id":"20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608e129b-e72c-4472-8244-608d071240d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","timestamp":"2020. január. 15. 12:13","title":"Újabb helyen jelent meg a madárinfluenza, milliárdos károktól félnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","shortLead":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","id":"20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbc454-7611-4762-aa35-65a542aaeabd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","timestamp":"2020. január. 15. 20:49","title":"Csak egy év volt melegebb 2019-nél a feljegyzéseket kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","shortLead":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","id":"20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734df05-ad7e-408a-b35a-2aa7778182b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","timestamp":"2020. január. 15. 05:15","title":"Itt a kormány terve, amely alapján Budapest kimaradhat az uniós pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","shortLead":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","id":"20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7569ba7-0e3f-4db1-9f8a-9529beca9cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:36","title":"Szijjártó: Magyarország összekötötte magát Indiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","shortLead":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","id":"20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475d1c1-94a0-4734-83ad-0a457aa33a84","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","timestamp":"2020. január. 15. 18:50","title":"Rálőttek egy szenegáli származású német parlamenti képviselő irodájára Halléban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]