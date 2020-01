Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","shortLead":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","id":"20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475d1c1-94a0-4734-83ad-0a457aa33a84","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","timestamp":"2020. január. 15. 18:50","title":"Rálőttek egy szenegáli származású német parlamenti képviselő irodájára Halléban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","shortLead":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","id":"20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2ce71b-9ef3-4c00-bafc-51f4a261f0f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2020. január. 15. 10:53","title":"Wass Albert-darabbal készül a trianoni évfordulóra a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. 