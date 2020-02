Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos orvos ellen. A titkárnő alibit igazolt a később elítélt orvosnak.","shortLead":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos...","id":"20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0f52c-beb3-4991-8033-f80a05fe4f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","timestamp":"2020. február. 05. 18:24","title":"Hamis tanúzással vádolják a lúgos orvos titkárnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609bb1b8-dcf0-470b-8d89-58fc3006134b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint a büntethetőség életkori határának leszállítását is fontolóra kell venni.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint a büntethetőség életkori határának leszállítását is fontolóra kell venni.","id":"20200203_Biztonsagi_kamerakkal_kuzdenenek_a_tanarokkal_szembeni_eroszak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=609bb1b8-dcf0-470b-8d89-58fc3006134b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75d6f9d-7b9f-44f6-aac6-8cfba1f48f51","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Biztonsagi_kamerakkal_kuzdenenek_a_tanarokkal_szembeni_eroszak_ellen","timestamp":"2020. február. 03. 20:01","title":"Biztonsági kamerákkal küzdenének a tanárokkal szembeni erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok emberi méltóságát. A gyöngyöspatai ügyről ő máshogy szólalt volna meg, és nem tart attól, hogy romaellenes kampány jönne. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor valóban a jó király-e, akit rossz tanácsadók vesznek körül.","shortLead":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok...","id":"20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa12b01-ce1c-4143-b270-f65fcee3b646","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","timestamp":"2020. február. 04. 15:05","title":"Balog Zoltán megcáfolt egy Orbán Viktorral kapcsolatos legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","id":"20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0510f7c-a5d7-4962-8e38-775433fbf5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 05. 11:33","title":"Hivatalos fotót tett közzé a Samsung, így néz ki a Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően a kereskedelmi televíziózás sajátjai – mondta Apáti Bence, A Dal 2020 zsűritagja.","shortLead":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően...","id":"20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e67f79-55fe-49d8-b1f7-726b214ba976","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","timestamp":"2020. február. 05. 10:42","title":"Apáti Bence: \"Fél percben kell informatívnak, viccesnek, kritikusnak, hozzáértőnek lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","shortLead":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","id":"20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c55ee8e-1c63-4f3b-865a-21cc9e18740c","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","timestamp":"2020. február. 05. 16:42","title":"Hiába a törött ujj, mégis Gulyás Mártont ítélték közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon rajta kívül jelenleg nyolc ember van karanténban, egyiküknél sem igazolták a fertőzést a vizsgálatok. ","shortLead":"Magyarországon rajta kívül jelenleg nyolc ember van karanténban, egyiküknél sem igazolták a fertőzést a vizsgálatok. ","id":"20200204_Nem_mutattak_ki_a_koronavirust_a_Ferihegyre_lazasan_erkezett_kinai_nonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27deb9f-6c48-449d-a0e1-51a3981f0f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Nem_mutattak_ki_a_koronavirust_a_Ferihegyre_lazasan_erkezett_kinai_nonel","timestamp":"2020. február. 04. 14:24","title":"Nem mutatták ki a koronavírust a Ferihegyre lázasan érkezett kínai nőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","shortLead":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","id":"20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54429db0-717d-442d-b72e-757ac6eff04c","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","timestamp":"2020. február. 04. 10:51","title":"Eltörölte a bíróság a becsület napja rendőrségi tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]