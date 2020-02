Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","shortLead":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","id":"20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e72fd6-a1dc-49fe-9f98-624171126b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 07. 09:46","title":"Ezzel az adattal aligha fog büszkélkedni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319367bc-4d9f-460f-a9bd-8e13355a1b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Motorla még tavaly novemberben állt elő az összecsukható Razrrel, most pedig az is kiderült, mennyire lesz könnyű dolga annak, aki szét akarja szedni.","shortLead":"A Motorla még tavaly novemberben állt elő az összecsukható Razrrel, most pedig az is kiderült, mennyire lesz könnyű...","id":"20200207_motorola_razr_osszecsukhato_okostelefon_teardown_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319367bc-4d9f-460f-a9bd-8e13355a1b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db11e057-2357-4136-b070-cd05d32493c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_motorola_razr_osszecsukhato_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2020. február. 07. 17:03","title":"Nem lesz könnyű javítani: szétszedték a Motorola összecsukható okostelefonját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is kikerült az internetre.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is...","id":"20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6147ccd6-6173-4e37-8a39-a5a742f9472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. február. 07. 18:09","title":"Megkaphatja a 45W-os gyorstöltőt a Galaxy S20 legerősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban - jelentette a rendőrség és a helyi média. A lövöldöző még szabadlábon van. Az incidensről több videó is készült","shortLead":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon...","id":"20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba5bd3-0078-4f7d-a4df-1d1fd28ffced","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","timestamp":"2020. február. 08. 13:53","title":"Tíz embert agyonlőtt egy katona Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","shortLead":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","id":"20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4c6e9f-2e80-455f-a444-1906d4f04190","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","timestamp":"2020. február. 08. 11:37","title":"Minden nézői rekordot megdöntött a Federer-Nadal meccs, amely előtt Bill Gates is játszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08069b84-5ca1-475a-b9a3-6351bf53d06d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fenntarthatóság, csúcsminőség, szakmai diverzitás – ezek az idei hívószavak február 8-9-én a hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményén, a 14. KávéBár Bazáron. A rendezvény két napja alatt három bajnokság, tizenkét kísérőprogram és félszáz kiállító várja a szakmabelieket és a látogatókat a Millenáris B csarnokában.

\r

\r

","shortLead":"Fenntarthatóság, csúcsminőség, szakmai diverzitás – ezek az idei hívószavak február 8-9-én a hazai kávé- és bárvilág...","id":"20200207_Az_orszag_legnagyobb_kavebarja_hetvegen_a_Millenarison","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08069b84-5ca1-475a-b9a3-6351bf53d06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88705a50-d16c-4562-ba38-a8fa8b6f617f","keywords":null,"link":"/elet/20200207_Az_orszag_legnagyobb_kavebarja_hetvegen_a_Millenarison","timestamp":"2020. február. 07. 08:17","title":"Az ország legnagyobb kávébárját lehet felkeresni a hétvégén a Millenárison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fde199e-e68b-46d6-be43-51a4b629b4eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Voltak pillanatok, amikor nem fogadtunk volna - nem, hogy nagy tétben, de kicsiben sem -, hogy lesz huszadik Hiperkarma-születésnap. De lett, mi pedig ott voltunk sokezer emberrel együtt a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Voltak pillanatok, amikor nem fogadtunk volna - nem, hogy nagy tétben, de kicsiben sem -, hogy lesz huszadik...","id":"20200208_Nagyivbe_leszarom_a_kotelet_a_nyakamon__a_20_eves_Hiperkarma_az_Arenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fde199e-e68b-46d6-be43-51a4b629b4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a4909f-2cb1-4aec-a99c-f324df8fb7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Nagyivbe_leszarom_a_kotelet_a_nyakamon__a_20_eves_Hiperkarma_az_Arenaban","timestamp":"2020. február. 08. 10:12","title":"„Nagyívbe’ leszarom a kötelet a nyakamon” – a 20 éves Hiperkarma az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed12bae-dcdc-420f-8558-d34efa9f19ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópályán a káli után Gödöllőnél is történt egy baleset.","shortLead":"Az M3-as autópályán a káli után Gödöllőnél is történt egy baleset.","id":"20200207_Tomegkarambol_az_M3ason_Egy_ember_meghalt_nyolc_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed12bae-dcdc-420f-8558-d34efa9f19ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e67a6-5cbf-45ee-95b3-67c725f4ad57","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Tomegkarambol_az_M3ason_Egy_ember_meghalt_nyolc_megserult","timestamp":"2020. február. 07. 07:23","title":"Tömegkarambol az M3-ason: Egy ember meghalt nyolc megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]