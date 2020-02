Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából Donald Trump amerikai elnök, nyilvánvaló bosszúhadjáratot indítva, alig két nappal azután, hogy a szenátus rövid úton felmentette őt a vádak alól.","shortLead":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából...","id":"20200208_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0524b26-e020-4557-987b-60db8e631f71","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_","timestamp":"2020. február. 08. 09:23","title":"Trump visszavág és elbocsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","shortLead":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","id":"20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1e00e-e674-4594-b2a2-a81b6cc93242","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","timestamp":"2020. február. 08. 12:40","title":"Antifasiszták és a rendőrök várták a Városmajorban a szélsőjobboldali megemlékezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. 