Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","shortLead":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","id":"20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae838ad-24b9-41d2-993c-bc189e6928f0","keywords":null,"link":"/sport/20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","timestamp":"2020. február. 10. 13:47","title":"Videó: Akkorát kapott a fejére a Debrecen hátvédje, hogy hordágyon kellett levinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly június 28-án adja első magyarországi koncertjét a Budapest Parkban.","shortLead":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly...","id":"20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44894b9e-0ed3-416c-b346-2ae15dab867e","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","timestamp":"2020. február. 11. 08:50","title":"Egy igazi rapnagyágyú, Machine Gun Kelly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","shortLead":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","id":"20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d59622-7af0-43d4-b233-40f437969619","keywords":null,"link":"/elet/20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","timestamp":"2020. február. 11. 15:57","title":"Megérkezett az első magyar gólya a telelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","shortLead":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","id":"20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bfca1c-2d89-4b19-b559-ad05a7fcbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","timestamp":"2020. február. 11. 06:15","title":"Ma is marad a szeles, viharos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.","shortLead":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban...","id":"20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27610d00-4c2f-4d1b-b70c-a027ac23c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","timestamp":"2020. február. 11. 20:00","title":"108 megapixeles kamera és óriási képernyő: megjött a Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17aab3a-72d9-437f-a169-9cc154516f3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek már készen állnak arra, hogy az autókat kiszorítsák a rakpartokról – nyilatkozta Erő Zoltán, Budapest új főépítésze. Arról is beszélt, hogy állami támogatást kérnek a barnamezős rehabilitációkhoz.","shortLead":"A tervek már készen állnak arra, hogy az autókat kiszorítsák a rakpartokról – nyilatkozta Erő Zoltán, Budapest új...","id":"20200211_foepitesz_budapest_ero_zoltan_hid_felhokarcolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a17aab3a-72d9-437f-a169-9cc154516f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e73280-3d79-4ac0-9dcf-f31831cd3be7","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_foepitesz_budapest_ero_zoltan_hid_felhokarcolo","timestamp":"2020. február. 11. 09:02","title":"Új hidat és felhőkarcolók nélküli várost szeretne az új budapesti főépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbaa20d-a5b9-4844-9ec7-931625127ff2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felhasználó arra volt kíváncsi, vajon mennyire lehet megterhelni egy igen erősre konfigurált Mac Prót a köztudottan erőforrás-pazarló Chrome böngészővel. Tapasztalatait megosztotta a Twitteren.","shortLead":"Egy felhasználó arra volt kíváncsi, vajon mennyire lehet megterhelni egy igen erősre konfigurált Mac Prót a köztudottan...","id":"20200212_apple_mac_pro_6000_chrome_ful_megnyitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bbaa20d-a5b9-4844-9ec7-931625127ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258784c4-0ba8-4a9a-9027-a359ca9e2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_apple_mac_pro_6000_chrome_ful_megnyitasa","timestamp":"2020. február. 12. 08:03","title":"A nagy Chrome-kihívás: 6000 böngészőfület nyitottak meg, hogy próbára tegyék a bivalyerős Mac Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","shortLead":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","id":"20200212_meteor_Trump_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d9bc21-b1fa-495a-b8e7-2f78f5a187f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_meteor_Trump_usa","timestamp":"2020. február. 12. 09:06","title":"Egy óriási meteor jöjjön, vagy Trump újraválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]