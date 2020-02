Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sajtótájékoztatót hívott össze a kormány azért, hogy a nemzeti konzultáció első két kérdését elmondják. Az egyikkel az Orbán-kormány egy korábbi döntését vonnák vissza, a másikkal a most is meglévő bírósági gyakorlatot szentesítenék. Az egyikkel a karterítési pereket is kidobnák -- Bemutatták a nemzeti konzultáció első kérdéseit
2020. február. 19. 12:02 A Szikszói Járási Ügyészség garázdaság miatt emelt vádat az általános iskolás fiú anyja ellen. A diák és az anyja tanítási órán, közösen verték meg az osztálytársat
2020. február. 18. 20:37

Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.
Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok
2020. február. 19. 06:56 Óriási karambollal ért véget az idei első NASCAR-verseny, ám ez csak azoknak lehet meglepő, akik nem követik a sportágat. Persze nemcsak a balesetekről híres a ma már megkopott népszerűségű versenysorozat, hanem egyéb showelemeiről is, így nem véletlenül fizetnek ki még ma is dollármilliárdokat a közvetítési jogokért a tévétársaságok.
Lángoló balesettel ért véget az idei Daytona 500-as – de nem ettől a legamerikaibb a szeszcsempészek unokáinak versenye
2020. február. 18. 18:00 Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott.
Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben
2020. február. 18. 20:00

A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet meghatározni, milyen bejegyzésekre vagyunk kíváncsiak.
Régóta várt változás jöhet a Facebookra, máshogy jelennének meg a bejegyzések
2020. február. 18. 20:03

Az innovációs és technológiai miniszter szerint viszont már idén 100 milliárdot költ a kormány klímavédelemre.
Palkovics: Nem lesz önálló környezetvédelmi vagy klímaügyi minisztérium
2020. február. 19. 21:10 Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban vannak, a harmadik pedig kedden vonul be.
Újabb magyar került karanténba a koronavírus miatt
2020. február. 18. 15:29