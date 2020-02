Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online pénztárgépek után.","shortLead":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online...","id":"20200224_etelautomata_nav_automata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cdadb-a87d-4bf4-8667-c3b01c532e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_etelautomata_nav_automata","timestamp":"2020. február. 24. 05:44","title":"Eltűnt az ételautomaták több, mint kétharmada, miután be kellett kötni őket a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált az elnökjelöltségért folyó előválasztási küzdelemben. A jogásznő eddig minden választást megnyert, amin indult, most azonban sokkal nehezebb dolga lesz.","shortLead":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált...","id":"202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e513218-d06d-4b7b-99d6-15fe96c8a096","keywords":null,"link":"/360/202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","timestamp":"2020. február. 24. 14:00","title":"Volt szerelmeit is képes megpumpolni a humoros demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a302ab3-9cb7-45f8-bef7-89e5da498354","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakran megfordult a kocsmában, ahova két fertőzött is járt, majd elutazott.","shortLead":"Gyakran megfordult a kocsmában, ahova két fertőzött is járt, majd elutazott.","id":"20200224_Olasz_gazda_vihette_at_a_virust_Lodi_megyebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a302ab3-9cb7-45f8-bef7-89e5da498354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101e70f-2b0d-4219-91e0-f79a65069396","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Olasz_gazda_vihette_at_a_virust_Lodi_megyebe","timestamp":"2020. február. 24. 15:01","title":"Olasz gazda vihette át a koronavírust Lodi megyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi...","id":"20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a85c590-8c6c-4abc-b4c3-31b2efc1bb28","keywords":null,"link":"/sport/20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","timestamp":"2020. február. 24. 20:59","title":"Nagy meccsen kapott ki Fucsovics Monfilstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag a viselőjére jellemző, és a telefon arcazonosítóját is lehessen kezelni vele.","shortLead":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag...","id":"20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c09bad-edf5-4cc4-9e66-06933e9cb2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","timestamp":"2020. február. 24. 10:03","title":"Kitalált egy arcmaszkot, ami még az arcazonosításnál is használható (lenne)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos, hogy minden eshetőségre fel kell készülni.","shortLead":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos...","id":"20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7299a4-af0e-42ba-8c8b-385ac6e59103","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","timestamp":"2020. február. 24. 16:48","title":"Koronavírus-járvány: válságstábot hívtak össze Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezermilliárd forintot érhet el egy év alatt az építőipari feketemunka értéke.","shortLead":"Közel ezermilliárd forintot érhet el egy év alatt az építőipari feketemunka értéke.","id":"20200224_Az_epitoipari_munkak_negyede_utan_nem_adozik_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88857f2b-eac4-421e-9ea5-cf8a7604007d","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Az_epitoipari_munkak_negyede_utan_nem_adozik_senki","timestamp":"2020. február. 24. 07:08","title":"Az építőipari munkák negyede után nem adózik senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]