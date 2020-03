Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a2f8153-55dc-4da2-af1a-a8485d2549f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A ledöntött kémény helyére ipari parkot terveznek.","shortLead":"A ledöntött kémény helyére ipari parkot terveznek.","id":"20200306_Lerobbantottak_a_BEM_106_meteres_kemenyet_Szirmabesenyon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2f8153-55dc-4da2-af1a-a8485d2549f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f02e3a-3776-4bde-aea3-f696b8b0ca56","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Lerobbantottak_a_BEM_106_meteres_kemenyet_Szirmabesenyon__video","timestamp":"2020. március. 06. 17:53","title":"Lerobbantották a BÉM 106 méteres kéményét Szirmabesenyőn - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet a laptopokba.","shortLead":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet...","id":"20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea03bb-94ed-47ee-89fa-693ccb60e120","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Ez kerül a legjobb laptopokba: azt beszélik, 5,3 GHz-en zakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi felsőoktatási intézmények számára.","shortLead":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi...","id":"20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f387bf-d470-475e-8bfb-eadf11756edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","timestamp":"2020. március. 05. 10:37","title":"Elmeszelhetik Magyarországot a CEU kiebrudalása miatt az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli tárlata / Élet az internet után – kiállítás a Ludwig Múzeumban / Miért fáj nekünk a NAT? – vizuális kultúra a Nemzeti alaptantervben / „Én elmentem a vásárba…” – műkereskedelemről művészszemmel / A Szent Mókus, a dakszli és a spiritus rector – a Hollósy-iskola Münchenben / Névtelenség kizárva – új törvény a műtárgypiacon

","shortLead":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli...","id":"20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0db8a-7103-40fb-89d6-ad9e816ebf10","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","timestamp":"2020. március. 06. 10:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát – derítették ki a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, akik szerint az anyag jelenléte kérdéseket is felvet.","shortLead":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát –...","id":"20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05c6960-faaa-4e13-9c08-a71637d8732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","timestamp":"2020. március. 05. 14:03","title":"Megfejtették, hogy miért olyan büdös a durián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","shortLead":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","id":"20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb100c-86e9-4945-a33d-f36e12aa8952","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 05. 12:48","title":"Iránban egy hónapra bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell adni. A koronavírus-járvány miatt ugyanis visszaesett a kereslet, emiatt pedig zuhannak az árak.","shortLead":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell...","id":"20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35674e27-8bde-4369-8354-dae96dbab07c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","timestamp":"2020. március. 06. 12:10","title":"Olcsó benzin: Moszkván múlik, hogy a koronavírus mennyire veri le az olajárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb megérkezhet a OnePlus 8.","shortLead":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb...","id":"20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535818f9-b9de-43ae-85d1-fa185ba830bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","timestamp":"2020. március. 05. 13:03","title":"Hamarabb érkezhet a OnePlus 8 a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]