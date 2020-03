Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","shortLead":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc5367d-32fe-420e-a010-0342778eef1d","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. március. 07. 21:27","title":"Vidéken is elkezdték lemondani a március 15-i ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évtized végére 70 év lesz Magyarországon a nyugdíjkorhatár, legalábbis erre számít a cégvezetők 90 százaléka egy felmérés szerint. Az OECD elemzése szerint tovább kell emelni a korhatárt, sőt a születéskor várható élettartamhoz kell kötni.","shortLead":"Az évtized végére 70 év lesz Magyarországon a nyugdíjkorhatár, legalábbis erre számít a cégvezetők 90 százaléka...","id":"20200306_Hamarosan_csak_70_evesen_mehetnek_nyugdijba_a_magyarok_a_cegvezetok_tobbsege_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c0d637-3036-4064-a0b7-04f9846149fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Hamarosan_csak_70_evesen_mehetnek_nyugdijba_a_magyarok_a_cegvezetok_tobbsege_szerint","timestamp":"2020. március. 06. 15:13","title":" A cégvezetők arra számítanak, hogy hamarosan 70 év lesz a nyugdíjkorhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b1c166-54a7-4921-af67-706569e0f118","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felbukkan a nagy cél: a keletnémetek olcsón kapják meg a nyugatnémet márkát.","shortLead":"Felbukkan a nagy cél: a keletnémetek olcsón kapják meg a nyugatnémet márkát.","id":"20200307_Valutaunio_NDKmarka_lapterjesztes_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b1c166-54a7-4921-af67-706569e0f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676f19a9-b58b-4bc1-bc56-015afb9e9a52","keywords":null,"link":"/360/20200307_Valutaunio_NDKmarka_lapterjesztes_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_2","timestamp":"2020. március. 07. 17:00","title":"A valutauniót még cáfolják, de az emberek már szabadulnak az NDK-márkától – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember van elkülönítve Pécsen a fertőző osztályon.","shortLead":"Négy ember van elkülönítve Pécsen a fertőző osztályon.","id":"20200306_Pecsen_4en_vannak_karantenban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b71830f-f397-4838-80b5-801ee02919b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Pecsen_4en_vannak_karantenban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 15:19","title":"Pécsen négyen vannak karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","shortLead":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d761515-2bae-4821-b6b1-3dd2d3d61047","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","timestamp":"2020. március. 06. 12:59","title":"Ötvenkét éves az első szlovákiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek végső búcsút az életének 84. évében elhunyt án írótól, a nemzet művészétől szombaton a budapesti Farkasréti temetőben.\r

","shortLead":"Rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek végső búcsút az életének 84. évében elhunyt án írótól, a nemzet...","id":"20200307_Eltemettek_Csukas_Istvant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ce5361-26f3-4bbf-8b4f-56c15ef3a108","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_Eltemettek_Csukas_Istvant","timestamp":"2020. március. 07. 13:26","title":"Eltemették Csukás Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998555bf-e275-48b8-9f69-ef3127707343","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vízművek lezárja ivóvízbázisainak védőterületét és felfüggesztik a belépési engedélyek kiadását.","shortLead":"A vízművek lezárja ivóvízbázisainak védőterületét és felfüggesztik a belépési engedélyek kiadását.","id":"20200306_A_Fovarosi_Vizmuvek_eletbe_leptette_a_rendkivuli_helyzetekre_kidolgozott_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998555bf-e275-48b8-9f69-ef3127707343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baccf3f-f8d8-4d5a-a7f3-740ade922a94","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_Fovarosi_Vizmuvek_eletbe_leptette_a_rendkivuli_helyzetekre_kidolgozott_tervet","timestamp":"2020. március. 06. 20:46","title":"A Fővárosi Vízművek életbe léptette a rendkívüli helyzetekre kidolgozott tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]