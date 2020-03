Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul a karanténból. Szombatról vasárnapra virradóan a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt karantén alá vonták több más olaszországi várossal és Lombardia régióval együtt Padovát és környékét is. Mihályi Barbara magyar képzőművész egy padovai településről jelentkezett be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul...","id":"20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6d18b-a664-428e-8666-f27d407c495b","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","timestamp":"2020. március. 09. 18:00","title":"Se mise, se mozi, se buli – ez van most a padovai karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges szempont volt a megjelenés is.","shortLead":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges...","id":"20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab50a-1aa1-4b73-88c5-e9143fe71d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 11:23","title":"Még nem mutatták be, de már az utcákat járja a végleges Volkswagen Arteon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5eecd0-3e65-4ee1-9b80-c1601a3d4796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatójának továbbra is Eszenyi Enikőt javasolja a szakmai bizottság – tudta meg a hvg.hu.\r

\r

","shortLead":"A Vígszínház igazgatójának továbbra is Eszenyi Enikőt javasolja a szakmai bizottság – tudta meg a hvg.hu.\r

\r

","id":"20200310_Eszenyit_tamogatja_a_szakmai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5eecd0-3e65-4ee1-9b80-c1601a3d4796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802cd427-6b6b-44c5-bccb-aa26cd7f3078","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Eszenyit_tamogatja_a_szakmai_bizottsag","timestamp":"2020. március. 10. 14:18","title":"Eszenyi Enikőt támogatja a szakmai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","id":"20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4d667-7acb-4e69-b4d7-5df69f619a30","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","timestamp":"2020. március. 08. 15:49","title":"Alig burkoltan bírálta Gyurcsányt a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"300 milliárd forinttal több az EU-pénzekhez kapcsolódó kiadás, mint tavaly, és 220 milliárd forinttal kevesebb az uniós bevétel, így aztán az egy évvel korábbinál jóval nagyobb a január-februári hiány.","shortLead":"300 milliárd forinttal több az EU-pénzekhez kapcsolódó kiadás, mint tavaly, és 220 milliárd forinttal kevesebb az uniós...","id":"20200309_254_milliard_forint_hianyzik_iden_eddig_az_allamhaztartasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2b1c7a-d58c-42a9-b772-5d98ebfb7399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_254_milliard_forint_hianyzik_iden_eddig_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. március. 09. 12:47","title":"254 milliárd forint hiányzik idén eddig az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583-an vesztették életüket.\r

","shortLead":"Eddig összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583-an vesztették életüket.\r

","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozies_covid19_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2c0a77-ca4f-42a3-bdda-1f38d5a98140","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozies_covid19_who","timestamp":"2020. március. 08. 15:55","title":"A koronavírus már 101 országban van jelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll a civil szervezet. Karácsony Gergely tavaly novemberben neki adta át jelképesen a Városháza kulcsát, de a politika nem fér bele az életébe. Portréinterjú Havasi Zoltánnal.","shortLead":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll...","id":"202010_havasi_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114ba8ba-a0b1-4251-9336-6f2ce3a2dd64","keywords":null,"link":"/360/202010_havasi_zoltan","timestamp":"2020. március. 09. 15:00","title":"Havasi Zoltán: \"Azért én is megkaptam, hogy Soros-bérenc vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi bírság 30 ezertől 5 millió forintig terjedhet.","shortLead":"Az egészségügyi bírság 30 ezertől 5 millió forintig terjedhet.","id":"20200309_koronavirus_latogatasi_tilalom_egeszsegugyi_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae021e5-6451-4381-8f53-6f3acbfa6faa","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_latogatasi_tilalom_egeszsegugyi_birsag","timestamp":"2020. március. 09. 13:55","title":"Koronavírus: 5 millió forintos bírságot is kaphat, aki megszegi a látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]