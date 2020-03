Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6f2c353-0669-42ad-9001-1cfd8a6df947","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte új volt ez a divatterepjáró, amikor frontálisan ütköztek vele, és egy elszánt autószerelő úgy döntött, új életet lehel bele.","shortLead":"Szinte új volt ez a divatterepjáró, amikor frontálisan ütköztek vele, és egy elszánt autószerelő úgy döntött, új életet...","id":"20200320_video_igy_vezetheto_egy_totalkaros_bmw_x6_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6f2c353-0669-42ad-9001-1cfd8a6df947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b930080-3918-42c4-af36-1318c8d7d9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_video_igy_vezetheto_egy_totalkaros_bmw_x6_m","timestamp":"2020. március. 20. 07:59","title":"Videó: így vezethető egy totálkáros BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","shortLead":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","id":"20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc563c-b798-44ff-b77c-331e4ef7eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","timestamp":"2020. március. 18. 17:07","title":"Bezáratták Elon Musk gyárát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbe24df-cc38-4a73-b67f-8b43554c0709","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új szabályt hoztak a kereskedelemben a veszélyhelyzet idejére. ","shortLead":"Új szabályt hoztak a kereskedelemben a veszélyhelyzet idejére. ","id":"20200320_Megkonnyitettek_az_uzleten_kivuli_arusitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbe24df-cc38-4a73-b67f-8b43554c0709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9001ef63-411c-4761-abe2-1ecb852bacf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megkonnyitettek_az_uzleten_kivuli_arusitast","timestamp":"2020. március. 20. 08:17","title":"Megkönnyítették az üzleten kívüli árusítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","shortLead":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","id":"20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c0b01-2eea-4d7e-ae89-10ae3d60eef6","keywords":null,"link":"/elet/20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Nincs helyük a digitális oktatásban: tanárokat küldenek el a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UNESCO szerint másfél milliónál is több magyar gyereknek kell otthon készülnie.","shortLead":"Az UNESCO szerint másfél milliónál is több magyar gyereknek kell otthon készülnie.","id":"20200318_Kozel_850_millio_tanulot_erintenek_az_iskolabezarasok_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5532ca2e-2513-4b22-be30-c5c5d9994297","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Kozel_850_millio_tanulot_erintenek_az_iskolabezarasok_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 18. 14:26","title":"Közel 850 millió tanulót érintenek az iskolabezárások világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg a bevásárlóközpontok és a belváros parkolói ürültek ki a fővárosban.","shortLead":"Főleg a bevásárlóközpontok és a belváros parkolói ürültek ki a fővárosban.","id":"20200319_Tobb_mint_40_szazalekkal_kevesebb_a_parkolo_auto_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fb6c9-0eb5-4e7d-a61f-68e485716301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Tobb_mint_40_szazalekkal_kevesebb_a_parkolo_auto_Budapesten","timestamp":"2020. március. 19. 09:01","title":"Több mint 40 százalékkal csökkent a parkolások száma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be az országba. A listán Magyarország is rajta van. ","shortLead":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be...","id":"20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ea9c58-f483-49bb-b378-cecc7f4d0caa","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:29","title":"Magyarországról behurcolt fertőzéseket jelentettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","id":"20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45effb1-00bc-45ea-9bc3-3ca86c946221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","timestamp":"2020. március. 19. 13:26","title":"Mi lesz így a Brexittel? Koronavírusos Michel Barnier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]