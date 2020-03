Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben vasárnap. ","shortLead":" Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés...","id":"20200329_A_briteknel_tovabbi_szigoritas_johet_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae445d-62d0-4c27-a2c6-b223c6fa9382","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_briteknel_tovabbi_szigoritas_johet_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 13:32","title":"A briteknél további szigorítás jöhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573f4c76-c7a3-4eb1-9498-ea94af338d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 12:36","title":"Ismét 800 fölött az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási lakossági elvárásoknak.","shortLead":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási...","id":"20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ca93d2-c930-4100-b1d5-0684198db204","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","timestamp":"2020. március. 29. 15:41","title":"Holtan találták a hesseni pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, aki megpróbálja összehangolni az egyes országok erőfeszítéseit a koronavírus terjedésének megállítására. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem lesz elég zöldség és gyümölcs Nagy-Britanniában, ha nem jönnek a vendégmunkások Kelet-Európából – figyelmeztetnek a helyi mezőgazdasági cégek.","shortLead":"Nem lesz elég zöldség és gyümölcs Nagy-Britanniában, ha nem jönnek a vendégmunkások Kelet-Európából – figyelmeztetnek...","id":"20200330_Egetoen_hianyoznak_a_vendegmunkasok_a_brit_foldekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb931ae-bad7-4846-a1af-9af27e5e002d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Egetoen_hianyoznak_a_vendegmunkasok_a_brit_foldekrol","timestamp":"2020. március. 30. 15:26","title":"Égetően hiányoznak a vendégmunkások a brit földekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most visszahívtak.","shortLead":"A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most...","id":"20200329_Tobb_szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_vehetett_Hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7679f02-a84b-4af6-a533-9eebf335a946","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tobb_szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_vehetett_Hollandia","timestamp":"2020. március. 29. 14:48","title":"Több százezer használhatatlan maszkot vehetett Hollandia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét tapasztalatokat az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete.\r

\r

","shortLead":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét...","id":"20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c250da67-d835-41ed-adc4-534997124f48","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","timestamp":"2020. március. 30. 11:20","title":"A távoktatásban is nagy szükség van az osztályfőnökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","shortLead":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","id":"20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b31c0c7-26b2-4232-a99a-e87419f152be","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. március. 29. 19:47","title":"Úgy tűnik sikerült a járványgörbét ellaposítani - véli a koronavírus-kutatócsoport vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]