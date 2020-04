Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","shortLead":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","id":"20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d36b058-20a8-46b5-be9e-1afbc0196e8a","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","timestamp":"2020. április. 09. 09:51","title":"Orbán Viktor bemutatja: ilyen egy karanténszülinap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség miatt erősödött. ","shortLead":"A pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség miatt erősödött. ","id":"20200409_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65355de-1d79-4456-8bd5-8078fea6bf46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_aprilis","timestamp":"2020. április. 09. 12:58","title":"Még soha nem zuhant akkorát egy hónap alatt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","id":"20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0092171-9139-457d-8a26-3bc680229340","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 08. 18:21","title":"Olaszországban újra csökkent az elhunyt koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","shortLead":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","id":"20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a5637-9f54-45ef-a3e2-ad8126476962","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 07. 18:35","title":"Közös nyilatkozatban állnak ki az önkormányzatok mellett az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","shortLead":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","id":"20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1cca2-c0f8-4700-9843-9884615172e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 07. 18:23","title":"Készüljön, megváltozik a Facebook az Androidon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel a legfelső bíróság fegyelmi tanácsának a működését.","shortLead":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel...","id":"20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c07d4-a8f4-4665-9cee-215a4a739f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. április. 08. 13:01","title":"Az EU Bírósága ismét elmarasztalta Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsvét végéig autóval is csak a helyiek hajthatnak be.","shortLead":"Húsvét végéig autóval is csak a helyiek hajthatnak be.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_szentendre_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5746a160-51fc-4ae2-a6eb-33be138854f6","keywords":null,"link":"/elet/20200408_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_szentendre_lezaras","timestamp":"2020. április. 08. 15:34","title":"Annyian kirándulnak Szentendrére, hogy le kell zárni a belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról...","id":"20200408_Forint_szemben_az_arral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cef24e-27fa-4e5c-8ffc-153dcf526f02","keywords":null,"link":"/360/20200408_Forint_szemben_az_arral","timestamp":"2020. április. 08. 13:00","title":"Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]