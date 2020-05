Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton a Miniszterelnökség.
Néhány területen ismét egyszerűsített a kormány
2020. május. 09. 11:49 Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló üzenetnek a rasszizmus mocsarából kell kiverekednie magát. Michelle Obama meghozza a kedvünket az élethez
2020. május. 08. 20:00 A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. Közel 2 hónap után ma újra kinyitott a Mercedes-Benz múzeum
2020. május. 09. 10:08 Eddig a tőzsdei elemzők is az egészségügyi adatokat nézték, hogy a gazdasági kilátásokról képet alkossanak. De mit kell nézni a nyitást követő hetekben? Mi mutatja meg, milyen mély lesz a válság Magyarországon és a világban? Erről beszélgettünk a Fülkében a Concorde Csoport vezető stratégájával, Móró Tamással. Fülke: Okos húzás más országok élénkítő csomagjainak farvízén utazni?
2020. május. 09. 13:30 A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter. Karanténversek IV. - Závada Péter: Határa én lehessek
2020. május. 08. 16:00 Tovább csökkent a koronavírus-fertőzés új igazolt eseteinek száma Magyarországon, viszont a korábbinál többen vannak lélegeztetőgépen a kórházakban. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján a járvány legújabb fejleményeiről számolt be.
Müller: Lesz nemzeti oltóanyaggyár
2020. május. 08. 11:10

Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva a koronavírus-járvánnyal – több ezer katona vonult fel, hogy megemlékezzen a második világháborúban Németország ellen aratott győzelem 75. évfordulójáról.
Győzelem napja – csend Moszkvában, díszszemle Minszkben
2020. május. 09. 14:51

A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is vállalniuk kell, felvételt kell készíteniük, utóbbi jogdíjaitól pedig elbúcsúzhatnak.
Úgy kapnak segítséget a művészek, hogy igazából a kormánynak jó
2020. május. 08. 10:30