Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és az iráni hackerek is aktivizálták magukat, hogy bejussanak Donald Trump és Joe Biden stábjának levelezésébe. Egyelőre nem jártak sikerrel.","shortLead":"A kínai és az iráni hackerek is aktivizálták magukat, hogy bejussanak Donald Trump és Joe Biden stábjának levelezésébe...","id":"20200605_hacker_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09d6b1-64bf-4524-9eab-4deeded30ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_hacker_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. június. 05. 10:03","title":"Hackerek támadták meg Trump és Biden kampánystábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új térképen lehet követni a megbetegedettek arányát. ","shortLead":"Új térképen lehet követni a megbetegedettek arányát. ","id":"20200605_koronavirus_jarvany_aktiv_fertozott_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d43adb7-8868-4708-a665-c1db7497bda0","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_aktiv_fertozott_muller_cecilia","timestamp":"2020. június. 05. 17:08","title":"Négy megyéből eltűnt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712","c_author":"HVG","category":"360","description":"Száznál több vidéki településen található idehaza Trianon-emlékműnek számító köztéri alkotás. Méretük, szimbolikájuk alapján a kompozíciók elég nagy szórást mutatnak, még ha az alkotók aránylag gyakran használják is jelképként a széthullott Nagy-Magyarország-térképet vagy éppen a kiterjesztett szárnyú turult. ","shortLead":"Száznál több vidéki településen található idehaza Trianon-emlékműnek számító köztéri alkotás. Méretük, szimbolikájuk...","id":"202023_trianonemlekmuvek_videken_noi_torzok_nemaharangok_csonka_hajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd137c5-94f1-43ae-8c4a-3fe94967f34f","keywords":null,"link":"/360/202023_trianonemlekmuvek_videken_noi_torzok_nemaharangok_csonka_hajok","timestamp":"2020. június. 05. 12:00","title":"Trianon-emlékművek vidéken: női torzók, néma harangok, csonka hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","shortLead":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","id":"20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f305c8-1dac-4c1b-8389-62e3862729ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","timestamp":"2020. június. 05. 04:15","title":"Letartóztatás járt a benzinkúton driftelő autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","shortLead":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","id":"20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbd8e83-df96-401d-80b1-154ca72e5d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","timestamp":"2020. június. 06. 16:41","title":"30 fok körüli meleg is lehet holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 79 ezer lakossági szerződésről van szó.","shortLead":"Több mint 79 ezer lakossági szerződésről van szó.","id":"20200605_mnb_jegybank_fogyasztobarat_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c492c53-6509-4589-a58d-6b5226e71937","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_mnb_jegybank_fogyasztobarat_lakashitel","timestamp":"2020. június. 05. 18:42","title":"1000 milliárd forintnyi fogyasztóbarát lakáshitelt vettek már fel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","shortLead":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","id":"20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1a872c-8497-44c3-9ca0-20f63de22c93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","timestamp":"2020. június. 05. 11:30","title":"Miért repülök folyton álmomban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]