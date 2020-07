Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"364 pont kellett ehhez.","shortLead":"364 pont kellett ehhez.","id":"20200724_elte_fizika_kemia_szak_tanarkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcf678-39ce-48f7-92e7-4f0157229209","keywords":null,"link":"/elet/20200724_elte_fizika_kemia_szak_tanarkepzes","timestamp":"2020. július. 24. 15:23","title":"Csak egyetlen helyen indul fizika-kémia szakos tanárképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834b94c4-3d7b-4c15-b6c5-2cc7e1f3c21e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ügyes árukapcsolás, hogyan kötelezzük el még jobban a vevőket.","shortLead":"Ügyes árukapcsolás, hogyan kötelezzük el még jobban a vevőket.","id":"20200723_Egyedi_MercedesAMG_GT_Black_Seriest_kaphat_aki_az_AMG_One_hiperautot_is_megrendelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=834b94c4-3d7b-4c15-b6c5-2cc7e1f3c21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472509b9-6fcc-423b-8dc0-c11a12d7e8a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Egyedi_MercedesAMG_GT_Black_Seriest_kaphat_aki_az_AMG_One_hiperautot_is_megrendelte","timestamp":"2020. július. 25. 04:34","title":"Egyedi Mercedes-AMG GT Black Seriest kaphat, aki az AMG One hiperautót is megrendelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","shortLead":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","id":"20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6203513-fd61-41e9-93f9-1cca30ef9d52","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","timestamp":"2020. július. 25. 19:58","title":"Szobrot kapott Csukás István Balatonszárszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész a HVG-nek adott portréinterjújában. A Nemzet Színésze arról is beszél, hogy életfilozófiája lett a túlélés.","shortLead":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja...","id":"202030_molnar_piroska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1801969-e0d8-48aa-aa75-abca562ac743","keywords":null,"link":"/360/202030_molnar_piroska","timestamp":"2020. július. 26. 13:00","title":"Molnár Piroska: \"Régen még volt súlya a művészek szavának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyeztetés nem volt, a kutatóintézetek nem tudják, mi kell ahhoz, hogy fizethessék a béreket és a rezsit.","shortLead":"Egyeztetés nem volt, a kutatóintézetek nem tudják, mi kell ahhoz, hogy fizethessék a béreket és a rezsit.","id":"20200725_Tobb_penz_lesz_kutatasra_de_bizonytalan_a_finanszirozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa74ff89-b6b6-47e7-b7fc-9c6332082d92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tobb_penz_lesz_kutatasra_de_bizonytalan_a_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 25. 10:41","title":"Több pénz lesz kutatásra, de bizonytalan a finanszírozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200724_Aggodunk_es_szoritunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d8f30f-fc6c-4763-befd-c4352c33e48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Aggodunk_es_szoritunk","timestamp":"2020. július. 24. 14:33","title":"Aggódunk és szorítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tollvonással megint megcsapolták.","shortLead":"Egy tollvonással megint megcsapolták.","id":"20200724_magyar_kormany_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cea817-c06b-4002-b1e0-a2d1971b3ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_magyar_kormany_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 24. 14:31","title":"A kormány ezúttal 93 milliárdot vett ki a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat telepítettek ki, egy település megközelíthetetlenné vált.","shortLead":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat...","id":"20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d614992-1813-40b6-9d9b-ceffb99af6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","timestamp":"2020. július. 25. 17:48","title":"Ostromállapot az esőzések miatt Somogyban és Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]