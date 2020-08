Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indamedia társtulajdonosa nem aggódik a statisztikák miatt. Az Index, mondta, előbb-utóbb \"visszapattan a top szereplők szintjére\".","shortLead":"Az Indamedia társtulajdonosa nem aggódik a statisztikák miatt. Az Index, mondta, előbb-utóbb \"visszapattan a top...","id":"20200731_ziegler_gabor_indamedia_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ade74-4b0d-4275-9cf3-e519f62e083c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_ziegler_gabor_indamedia_index","timestamp":"2020. július. 31. 08:41","title":"Ziegler: Van idő rendezni a sorokat az Indexnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vezető republikánusok jelezték, szó sem lehet arról, hogy ne november 3-án tartsák meg az amerikai elnökválasztást.","shortLead":"Vezető republikánusok jelezték, szó sem lehet arról, hogy ne november 3-án tartsák meg az amerikai elnökválasztást.","id":"20200730_trump_usa_valasztas_idopont_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1da0ef-f4cd-42c6-8a02-2662b909e126","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_trump_usa_valasztas_idopont_szenatus","timestamp":"2020. július. 30. 20:07","title":"Akárhogy is szeretné Trump, a saját pártja sem engedi, hogy elhalasszák a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","shortLead":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","id":"20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3990-ae8f-490c-aabc-e63b2a8c0e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","timestamp":"2020. július. 31. 10:40","title":"Hőség: első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó bekezdéséből.","shortLead":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó...","id":"20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92b703-b4f4-4dce-b9c5-6f5a03b143de","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. július. 31. 16:39","title":" Az ITM csak kibökte: Vidnyánszkyra bízzák a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]