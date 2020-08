Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Secure Enclave Processor (SEP) felelős egyebek közt az iPhone-oknak megadott ujjlenyomatok és jelszavak védelméért. Egy kínai hackerkollektíva most azt állítja, egy hiba miatt sikerült megkerülniük a rendszert.","shortLead":"A Secure Enclave Processor (SEP) felelős egyebek közt az iPhone-oknak megadott ujjlenyomatok és jelszavak védelméért...","id":"20200805_hackerek_iphone_biztonsagi_chip_secure_enclave_processor_pangu_team","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c969035-333e-45b2-ae7e-2c378b5b520f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_hackerek_iphone_biztonsagi_chip_secure_enclave_processor_pangu_team","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:03","title":"Kínai hekkerek állítják, javíthatatlan hibát találtak az Apple egyik legfontosabb alkatrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem jött külső segítség Richard Branson cégének.","shortLead":"Nem jött külső segítség Richard Branson cégének.","id":"20200805_Csodbe_jutott_a_Virgin_amerikai_legitarsasaga_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7e502-8fee-49a0-befe-6dcbf39c77ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200805_Csodbe_jutott_a_Virgin_amerikai_legitarsasaga_is","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Csődbe jutott a Virgin amerikai légitársasága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","shortLead":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","id":"20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33456f7f-db8f-4724-bc6f-432eb7beb065","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:18","title":"Esküvői videót forgatott egy menyasszony, amikor felrobbant a bejrúti tűzijátékraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban meghozott gazdaságvédelmi intézkedései.","shortLead":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban...","id":"20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61591431-80e2-4807-97f7-7940a930a3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:55","title":"Tállai: A magyar járványügyi intézkedések világraszólóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","shortLead":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","id":"20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3aa429-ea7b-41d4-986b-65808ee5263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:20","title":"Már meghaladja a 130-at a bejrúti robbanás után azonosított halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]