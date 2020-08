Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","shortLead":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","id":"20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6764a1-c56e-48ef-a7a4-3cad511d1678","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:01","title":"Ürülékük buktatta le a rejtőzködő császárpingvineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd11536-db99-4be1-95c1-9e6c881bd330","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú másfél órával a robbanás után megszületett. A szülészeten komoly károkat okozott a detonáció.","shortLead":"A kisfiú másfél órával a robbanás után megszületett. A szülészeten komoly károkat okozott a detonáció.","id":"20200806_A_bejruti_robbanas_idejen_epp_szult_egy_no_az_apa_videora_vette_az_ijeszto_jelenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd11536-db99-4be1-95c1-9e6c881bd330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8db4aa4-6d3a-4a70-84e6-648c063622b5","keywords":null,"link":"/elet/20200806_A_bejruti_robbanas_idejen_epp_szult_egy_no_az_apa_videora_vette_az_ijeszto_jelenetet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:45","title":"A bejrúti robbanás idején épp szült egy nő, az apa videóra vette az ijesztő jelenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és tucatjával verte át őket.","shortLead":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és...","id":"20200805_fegyhaz_csalas_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09266640-59d2-4235-859d-08fa7672080d","keywords":null,"link":"/elet/20200805_fegyhaz_csalas_telefon","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:57","title":"A fegyházból is arcátlan csalássorozatot hajtott végre egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült bemutatni az év második felére szánt csúcsmobilokat: a Galaxy Note20-at, és a még annál is erősebb Galaxy Note20 Ultrát.","shortLead":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b15160-20b4-4517-ac13-3277f580778d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:00","title":"5G, 120Hz-es kijelző: bemutatta a Samsung az idei legerősebb mobilját, a Galaxy Note20 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","shortLead":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","id":"20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33456f7f-db8f-4724-bc6f-432eb7beb065","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:18","title":"Esküvői videót forgatott egy menyasszony, amikor felrobbant a bejrúti tűzijátékraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem jött külső segítség Richard Branson cégének.","shortLead":"Nem jött külső segítség Richard Branson cégének.","id":"20200805_Csodbe_jutott_a_Virgin_amerikai_legitarsasaga_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7e502-8fee-49a0-befe-6dcbf39c77ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200805_Csodbe_jutott_a_Virgin_amerikai_legitarsasaga_is","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Csődbe jutott a Virgin amerikai légitársasága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum–Fidesz-koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és egy fideszes alpolgármestert is javasolt helyettük. A Momentum erre előállt egy saját felvétellel, azt állítva, a DK felvételét manipulálták. Rónai szerint lehet, hogy megvágták az ismeretlen forrásból kapott felvételüket, de ez még nem hírhamisítás.","shortLead":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh...","id":"20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2cbb-3b49-4d32-9995-a4321573adfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Rónai Sándor: Nem az a lényeg, manipulálták-e a gödi felvételt, hanem az, amit hallunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]