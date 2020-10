Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai vizsgálatában - közölte az intézmény megbízott főigazgatója szombaton a kórház MTI-hez eljuttatott videójában.","shortLead":"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai...","id":"20201003_A_Koranyiban_is_tesztelik_a_hazai_fejlesztesu_gyogyszert_de_honapok_mulva_lesz_csak_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7413138d-dfea-418d-a873-9dc924fbfdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_A_Koranyiban_is_tesztelik_a_hazai_fejlesztesu_gyogyszert_de_honapok_mulva_lesz_csak_eredmeny","timestamp":"2020. október. 03. 19:23","title":"A Korányiban is tesztelik a hazai fejlesztésű gyógyszert, de hónapok múlva lesz csak eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb65c5b7-ff27-4a15-b04e-8c5e9ebbac63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor átlyukasztja a buszt egy autó - szerencsére csak egy teszten.","shortLead":"Ilyen, amikor átlyukasztja a buszt egy autó - szerencsére csak egy teszten.","id":"20201004_Nezze_meg_milyen_amikor_egy_auto_tobb_mint_200al_rohan_bele_egy_buszba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb65c5b7-ff27-4a15-b04e-8c5e9ebbac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ce784-285b-433c-842c-0053ebf2fbb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Nezze_meg_milyen_amikor_egy_auto_tobb_mint_200al_rohan_bele_egy_buszba","timestamp":"2020. október. 04. 17:05","title":"Nézze meg milyen, amikor egy autó kétszázzal rohan bele egy buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","shortLead":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","id":"20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beac4e3-5881-4f48-af8f-b3174359942c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","timestamp":"2020. október. 04. 12:10","title":"Három évtizede nem volt olyan meleg az Antarktiszon, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c3ee4-b322-4e47-bd62-020ea1c413cc","keywords":null,"link":"/360/20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. október. 03. 19:00","title":"Artúr király lovagjai: Eric Idle életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának – figyelmeztette a helyi lakosságot a hatóság.","shortLead":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának –...","id":"20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a204c93b-0bb3-4291-be84-b2b5f3fdf236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","timestamp":"2020. október. 05. 13:33","title":"Falánk csigafaj ellen kell felvennie a kesztyűt Floridának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap Washingtonban az őt kezelő orvoscsoport.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap...","id":"20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27465815-f69c-41db-8ef1-b51d25ef0fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","timestamp":"2020. október. 04. 18:51","title":"Trumpot akár már hétfőn kiengedhetik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5dc40-4390-4f16-89fc-3f934c9a3164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember meghalt, nyolc pedig eltűnt Franciaországban és Olaszországban azután, hogy egy súlyos vihar csapott le a két ország határmenti régiójára, a környéken rekordnak számító súlyos esőzést, áradást hozva magával - írja a Reuters.","shortLead":"Két ember meghalt, nyolc pedig eltűnt Franciaországban és Olaszországban azután, hogy egy súlyos vihar csapott le a két...","id":"20201003_Brutalis_ozonviz_pusztitott_Franciaorszagban_es_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af5dc40-4390-4f16-89fc-3f934c9a3164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be260d4-ed38-4d51-90d7-6153b3ef8b2d","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Brutalis_ozonviz_pusztitott_Franciaorszagban_es_Olaszorszagban","timestamp":"2020. október. 03. 20:41","title":"Brutális áradás pusztított Franciaországban és Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]