Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat fél év után visszakozott.","shortLead":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat...","id":"20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c7957-c180-409b-a095-75a9ecbed19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","timestamp":"2020. október. 08. 17:54","title":"Lefújtak egy pestszentlőrinci útfelújítást, mert a helyiek azt kérték, maradjon földút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot. Azt pedig már egyenesen kritikán alulinak tartja a szervezet, hogy mindössze 3,5 órája volt a jogszabály véleményezésére. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot...","id":"20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600b78ea-f7dc-4387-b6cf-24007aa70bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Fülke: Csőbe húzta-e a miniszterelnök az orvosi kamarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje pletykálják már, hogy az Apple fülhallgatói mellé saját márkás fejhallgatóval is előáll és egy kisebb hangszóróval is – azt viszont még nem tudni, ezt mikorra tervezik. Árulkodó jel lehet, hogy a boltok polcain már felszabadították a készülékeknek a helyet.","shortLead":"Jó ideje pletykálják már, hogy az Apple fülhallgatói mellé saját márkás fejhallgatóval is előáll és egy kisebb...","id":"20201009_apple_hangszoro_fulhallgato_sonos_bose_logitech_apple_store_airpods_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6533626-707b-4bfc-97c3-6febbd6ef077","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_apple_hangszoro_fulhallgato_sonos_bose_logitech_apple_store_airpods_studio","timestamp":"2020. október. 09. 13:03","title":"Kisöpörte a többiek fejhallgatóit boltjaiból az Apple, ez árulkodó jel lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek harca, írja szerzőnk. Szerinte éppen ettől a szimbolikus nyelvtől kellene szabadulni, éppen a rendszer szimbolikus játszmáit nem szabad újrajátszani. Voltak, akiknek ezt a csapdát az SZFE-demonstrációkon sem sikerült elkerülniük.","shortLead":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek...","id":"20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c4d57-1c02-43d4-b327-ad730a99a70b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Parászka Boróka: Ki lehet-e lépni a Vidnyánszky-mókuskerékből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","shortLead":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","id":"20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95179b50-8d10-472e-b386-528b4aad4fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 09. 17:45","title":"Százmilliós profitot is, brutális veszteséget is termelnek a hazai szemétcégek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e6c56b-f048-403c-803d-d72972fe221a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky kutatói egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében folyó, az átlagosnál nagyobb intenzitású adathalász-akcióra derítettek fényt.","shortLead":"A Kaspersky kutatói egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében folyó, az átlagosnál nagyobb intenzitású...","id":"20201009_nav_adathalasz_email_kaspersky","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e6c56b-f048-403c-803d-d72972fe221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8648e-31f4-4fbf-b787-eb70f4780136","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_nav_adathalasz_email_kaspersky","timestamp":"2020. október. 09. 19:15","title":"A szokásosnál nagyobb támadás indult a NAV nevében, ne nyissa meg ezeket ez e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","shortLead":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","id":"20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9caa1cd6-5f05-448b-909b-fbc7ed8fd1c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","timestamp":"2020. október. 10. 09:46","title":"A kormány továbbra is állítja: az új kata szigorúbb lesz ugyan, de még így is megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]