[{"available":true,"c_guid":"95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl” – írták a Facebookon.","shortLead":"“Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl” –...","id":"20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d4c1-31a0-4080-98c3-eceec5f44948","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","timestamp":"2020. október. 23. 21:27","title":"Visszakapta a TheVR az Apple miatt letiltott Twitch-csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők - 