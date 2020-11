Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","id":"20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed0e1c4-1774-4ab0-9f29-5c2b374fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","timestamp":"2020. november. 23. 10:00","title":"Orbán: Küzdünk, hogy az iskolákat és óvodákat ne kelljen bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming szolgáltatásokkal, amelyek nem juthatnak be az Apple zárt világába. De léteznek kiskapuk.","shortLead":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming...","id":"20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105f6979-f71a-47d3-99a2-ee95d2ba3d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","timestamp":"2020. november. 24. 10:03","title":"Becsempészi a Google a Stadia játékait az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596","c_author":"Opel Magyarország","category":"brandcontent","description":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal találkozhatunk, ami pár éve még csak a legfelsőbb, prémium kategória sajátja volt.","shortLead":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal...","id":"20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad79a29-0d0b-4cc9-ad50-559670dc24a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","timestamp":"2020. november. 23. 14:30","title":"Hétköznapi autók, csúcstechnológiával – ma már ez az alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről a parlamentben. A fordulatról a térség jobbikos képviselője a közösségi oldalon jelentett.","shortLead":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről...","id":"20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7560b4-7c50-4e57-b53f-ceac7e0702a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Egyelőre mégsem felügyelheti Lázár János a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","shortLead":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","id":"20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55564d96-3904-4761-9d28-489bd89506dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","timestamp":"2020. november. 24. 05:42","title":"Biden hivatalosan is megnyerte az elnökválasztást Michiganben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás a jogállam körül, mert sokkal fontosabb, hogy a déli tagállamok gazdaságilag felzárkózzanak az északiakhoz és a közeljövőben ez köti majd le az EU figyelmét. ","shortLead":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás...","id":"20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc00597e-319b-4796-b2b3-8e87d8c1c9ff","keywords":null,"link":"/360/20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","timestamp":"2020. november. 24. 07:30","title":"Melvyn Krauss: Brüsszel fausti alkut kötött, Orbán fellélegezhet, de csak átmenetileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új szabályokhoz kell alkalmazkodnia cégek tömegeinek. Ráadásul most már nemcsak a járványügyi szigorítás okoz bajokat, hanem az is, hogy egyre több cég érzi meg, az embereknek nincs túl sok elkölthető pénzük. Ágazatonként néztük át, hogyan sikerült átvészelni a március óta eltelt időt, és mire számíthatnak ezután.","shortLead":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új...","id":"20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8b890-a7f1-4959-8d63-b7b203ebc566","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 11:20","title":"A korlátozásoknál nagyobb csapás lehet a cégeknek, ha a válság miatt elfogy a vásárlók pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]