Szűk családi körben eltemették Diego Armando Maradonát, akitől azt megelőzően szurkolók, rajongók tízezrei búcsúztak el a Buenos Aires-i az elnöki palotában felállított ravatalánál.

A szerdán szívrohamban elhunyt korábbi labdarúgó koporsóját csütörtökön este szállították át a Casa Rosadából a Buenos Aires északnyugati külvárosában, a Bellavistában lévő Béke Kertje (Jardín de Paz) temetőbe, ahol szülei is nyugszanak. Az egyórás út során gyászolók ezrei álltak az utak mentén, a temetőben már csak a legközelebbi barátai és hozzátartozói voltak ott.

Maradona búcsúztatása már csütörtök kora reggel kezdetét vette. Az elsők között vett búcsút tőle a volt felesége, Claudia Villafane, valamint lányaik, Dalma és Gianinna. Őket egy másik volt feleség, Veronica Ojeda követte fiukkal, Dieguito Fernandóval. Megjelent a búcsúztatáson Jana is, akit Maradona néhány évvel ezelőtt ismert el hivatalosan a lányának. Később érkeztek az 1986-os világbajnokságon aranyérmes csapattársak, köztük Oscar Ruggeri, illetve más ismert argentin futballisták többek közt Carlos Tévez.

Az elnöki palota előtt közben folyamatosan nőtt a tömeg, idővel a rendőröknek is közbe kellett avatkozniuk, hogy a közrendet biztosítsák. Néhányan palackokkal és a fémkordon darabjaival dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek a rendbontók megfékezésére, de a többség békésen gyászolt. Sokan csókokat dobtak Maradona koporsója felé, a harsányabbak viszont ököllel verték a mellüket, illetve azt kiabálták, hogy „Vamos, Diego!”. Sokan focicsapatok mezét hajították be.

Alberto Fernández argentin köztársasági elnök szerdán háromnapos nemzeti gyászt hirdetett, a ravatalozás viszont az elhunyt családja kérésére nem tartott ilyen hosszú ideig.

A Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli legendája 1986-ban világbajnoki címre vezette az argentin válogatottat, 1997-ben vonult vissza, edzőnek állt, de azóta egészségi problémákkal küszködött.