[{"available":true,"c_guid":"30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az 1989-ben, épp Nagy Imre rehabilitálásának napján elhunyt, az országot 32 évig irányító Kádár Jánosét – egy zavaros beszéd tükrében, szexkritikával és \"yeah-yeah-nemzedékkel\".","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13...","id":"20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9683b-930d-4b27-923e-15e1ca09473d","keywords":null,"link":"/360/20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","timestamp":"2020. november. 25. 17:00","title":"Kádár János, cenzúrázva: „Útvesztés történt” - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 2.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek átalakítási javaslatát, ami a kormány kötelessége lett volna. Majd kiderül, mire megy ezzel.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek...","id":"20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b101370-c424-4c90-8759-3f8fb5437380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","timestamp":"2020. november. 24. 14:35","title":"Szabó Tímea elvégezte a kormány munkáját, kérdés, mit lépnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"kultura","description":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","shortLead":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","id":"20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea89b623-f940-4301-947f-a36f27f96b46","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","timestamp":"2020. november. 26. 12:01","title":"Újabb olvasnivalók a hvg.hu-n: itt vannak a blogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zacher a koronavírus-járvány miatt el kell felejteni az idei karácsonyt, Győrfi viszont úgy véli, hogy talán még soha nem volt ekkora értéke és tartalma az előttünk álló ünnepnek.","shortLead":"Zacher a koronavírus-járvány miatt el kell felejteni az idei karácsonyt, Győrfi viszont úgy véli, hogy talán még soha...","id":"20201125_Gyorfi_Pal_karacsony_Zacher_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3661e7-8f9a-4c24-b97a-f32b8681cf11","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Gyorfi_Pal_karacsony_Zacher_Gabor","timestamp":"2020. november. 25. 15:05","title":"Győrfi Pál üzent Zacher Gábornak: Ne felejtsük el a karácsonyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3e2872-c981-4e0b-831a-a9dc86f64ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az energiahatékonysághoz hasonlóan fel kell majd tüntetni az elektronikai eszközökön, hogy várhatóan mikor kell majd először szervizbe vinni, és mennyire nehéz vagy könnyű javítani a készüléket.","shortLead":"Hamarosan az energiahatékonysághoz hasonlóan fel kell majd tüntetni az elektronikai eszközökön, hogy várhatóan mikor...","id":"20201126_javitas_joga_szervizeles_elavulas_javithatosag_ifixit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3e2872-c981-4e0b-831a-a9dc86f64ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99adf-9bfe-417f-8b40-2188d00874f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_javitas_joga_szervizeles_elavulas_javithatosag_ifixit","timestamp":"2020. november. 26. 08:33","title":"Döntött az EU: rá kell majd írni az elektronikai eszközökre, mekkora a várható élettartamuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","shortLead":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","id":"20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d5583-e7e3-4390-b945-c952713166bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","timestamp":"2020. november. 26. 12:20","title":"G7: Mészáros Lőrincével felérő vagyona van egy magyarországi testvérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését követő első héten Észak-Amerikában: az A Promised Land ezzel minden idők egyik legnagyobb első heti eladását produkáló nem fikciós könyve lett.\r

\r

","shortLead":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését...","id":"20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf8152d-1722-4f19-bfbf-5331484761b3","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2020. november. 26. 09:22","title":"Barack Obama memoárját viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","shortLead":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","id":"20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7149e6-583e-4e38-95a2-d1de2c1885a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"Kerítésnek hajtott egy összefirkált autó Angela Merkel hivatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]