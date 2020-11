Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós arról írt: a szakemberek elvitatottsága a sikeres járványkezelés záloga. Azt is megmagyarázta, miért nem baj, hogy elvették tőle a kórházak irányítását.","shortLead":"Kásler Miklós arról írt: a szakemberek elvitatottsága a sikeres járványkezelés záloga. Azt is megmagyarázta, miért nem...","id":"20201128_Kasler_egeszsegugy_jarvany_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf35393e-ea89-46e9-8e94-97e7502e5ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Kasler_egeszsegugy_jarvany_korhazak","timestamp":"2020. november. 28. 15:11","title":"Kásler: A magyar egészségügy bírni fogja a nyomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d2cc3-387b-45ba-8a9b-3bdc7209f13b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártósoron elhelyezett szenzorokból beérkező adatok elemzésével a Ford valenciai gyárában már azelőtt képesek kiszűrni a gyártósor potenciális meghibásodásait, mielőtt azok bekövetkeznének.","shortLead":"A gyártósoron elhelyezett szenzorokból beérkező adatok elemzésével a Ford valenciai gyárában már azelőtt képesek...","id":"20201128_ford_valencia_big_data_gyartosor_meghibasodasok_eszlelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0d2cc3-387b-45ba-8a9b-3bdc7209f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b96429-091e-4397-9f48-8ff6b3650c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_ford_valencia_big_data_gyartosor_meghibasodasok_eszlelese","timestamp":"2020. november. 28. 15:03","title":"A Ford egyik gyárában már az előtt látják a mérnökök, hogy baj lesz, hogy az megtörténne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak, ez pedig a felszínre lökte őket.","shortLead":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak...","id":"20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eb9350-00de-491c-957d-5856ac1bd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 20:59","title":"Exhumálni akarják a Dániában tömegsírba temetett, koronavírusos nyérceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos álláshirdetésben adott Amerika tudtára.","shortLead":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos...","id":"20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2625d7-0e3c-4aae-96ea-2791d15bad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","timestamp":"2020. november. 28. 11:03","title":"Titkos üzenetet rejtett el weboldalán Joe Biden: aki észrevette, jó úton indult el egy állás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is kereskedhetnek, melyekről a legtöbb felhasználó nem is sejti, hogy monitorozzák mozgását. Az USA-ban a katonai terrorelhárítók is bevásároltak.","shortLead":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is...","id":"202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c3628-7698-4e2e-b564-c78605e719e3","keywords":null,"link":"/360/202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","timestamp":"2020. november. 29. 08:15","title":"Amikor bekapcsolja telefonján a GPS-t, jusson eszébe: adatai máshoz is eljuthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú intézkedések maradhatnak.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú...","id":"20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce843812-342e-484a-99df-ff090fa2e048","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 29. 16:44","title":"A szomszédban sem akar csitulni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd letartóztatását. Szerintük a rá első fokon kiszabott büntetés jelentős súlyosítása indokolt.","shortLead":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd...","id":"20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332faee-71ac-4259-b029-fcf6fa69fc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 27. 18:37","title":"Az ügyészség M. Richárd letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves korában elhunyt argentin világklasszisra, Diego Maradonára.","shortLead":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves...","id":"20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f9510-053d-48d6-9791-7195e72db389","keywords":null,"link":"/sport/20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","timestamp":"2020. november. 28. 16:28","title":"Beckenbauer: Csak Matthäusban bíztam, hogy felveszi a küzdelmet Diegóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]