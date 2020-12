Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hatékonynak minősültek a testkamerák abban, hogy elrettentsék a jegyellenőröket bántalmazókat, így újabb 66 testkamerát telepítettek új helyszíneken a MÁV-nál. ","shortLead":"Eddig hatékonynak minősültek a testkamerák abban, hogy elrettentsék a jegyellenőröket bántalmazókat, így újabb 66...","id":"20201206_Testkamerakkal_tartana_tavol_a_MAV_a_jegyellenoroket_bantalmazokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52933e6c-2719-4059-9d98-0d8169fb470b","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Testkamerakkal_tartana_tavol_a_MAV_a_jegyellenoroket_bantalmazokat","timestamp":"2020. december. 06. 10:14","title":"Testkamerákkal tartaná távol a MÁV a jegyellenőröket bántalmazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező 80 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező 80 éves volt.\r

\r

","id":"20201205_Elhunyt_Pecsi_Ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f308e0e5-eab5-46e3-b30b-640f9b318164","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_Elhunyt_Pecsi_Ildiko","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Elhunyt Pécsi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből idézünk fel néhányat. Gondolták volna, hogy még egy Beatrice-koncerten is színpadra állt?","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből...","id":"20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f618ddec-0bb6-4f4c-bbe0-b9346a18a2fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","timestamp":"2020. december. 05. 11:32","title":"A törékeny dívától Csámpás Roziig - a sokszínű Pécsi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel kutatótársával az mRNS jelentőségét, melyre most a koronavírus elleni vakcinafejlesztések jó része épül. E pillanatban Nobel-díj-várományosként is emlegetik.","shortLead":"Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel...","id":"202049_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7434fb-ebb8-494a-a5b2-942161f8effc","keywords":null,"link":"/360/202049_kariko_katalin","timestamp":"2020. december. 05. 07:00","title":"Karikó Katalin: Vakcinát fejleszteni elsősorban morális kötelezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4360b73-2785-4b53-a777-821f72e88b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendhagyó esztendőtől rendhagyó kisfilmmel búcsúzik a hely.\r

\r

","shortLead":"Egy rendhagyó esztendőtől rendhagyó kisfilmmel búcsúzik a hely.\r

\r

","id":"20201205_Ocsi_bacsival_bucsuzik_2020tol_a_Budapest_Park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4360b73-2785-4b53-a777-821f72e88b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b62c-760a-4916-9122-13919616e577","keywords":null,"link":"/elet/20201205_Ocsi_bacsival_bucsuzik_2020tol_a_Budapest_Park","timestamp":"2020. december. 05. 09:10","title":"Öcsi bácsival búcsúzik 2020-tól a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására.","shortLead":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által...","id":"20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d45faac-ac62-420d-94b6-844d0c3b9090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 21:29","title":"Megadóztatják az argentin gazdagokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt két évben Magyarországon alig csökkent a népesség. 2020 elején mindössze 3000 fővel éltek keveseben az országban, mint egy évvel korábban. Ennek az oka azonban nem a születések és meghaltak arányának kedvező változása.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt két évben Magyarországon alig csökkent a népesség. 2020 elején mindössze 3000 fővel éltek keveseben...","id":"20201205_Megallt_a_nepessegfogyas_de_nem_attol_amire_gondolnank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6be70c-bfd1-4d7f-9dae-7027f0c7a9cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megallt_a_nepessegfogyas_de_nem_attol_amire_gondolnank","timestamp":"2020. december. 05. 13:32","title":"Szinte megállt a népességfogyás, de nem attól, amire gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak arra, hogy a funkcionális változásokon túl az agyban jelentős anatómiai változások is zajlanak, de a fejlődésére a környezet is döntő hatással van. A cikk elkészítéséhez A Szeretetre éhezve – 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyvet használtuk.","shortLead":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak...","id":"20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcd27b8-f64f-4802-8c96-9943e2e076a8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","timestamp":"2020. december. 04. 19:30","title":"Nem bolond, hanem kamasz – L. Stipkovits Erika a felnőtt és a serdülő agy különbségeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]