Bukarestbe viszik a Chelsea és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája meccsét

Bukarestben fogják lejátszani február 23-án az Atlético Madrid – Chelsea mérkőzést – írta meg a The Guardian. Azért költöztetik a meccset a román fővárosba, mert Spanyolországba sem léphet be senki Nagy Britanniából az ott terjedő brit koronavírus-variáns miatt, hacsak nem spanyol vagy andorrai állampolgár.

A visszavágót már Londonban, a Stamford Bridge stadionban rendezik, azonban nem világos, hogy az Atlético focistáinak karanténba kell-e vonulniuk, miután hazatérnek a március 17-i meccsről.

Nem Spanyolország az egyetlen, aki nem engedi be a brit csapatokat: mint nemrégiben kiderült, a Liverpool és a Manchester City is a Puskás Arénában fogja lejátszani a Bajnokok Ligája következő fordulóját. Hasonlót lépett Portugália is: a Benfica az Európa Ligában nem fogadhatja hazai pályán a szintén londoni Arsenalt, ők Rómában fognak játszani.

(Kiemelt képünk illusztráció!)