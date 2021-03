Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után.","shortLead":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak - állapította meg egy óceánkutatók által készített tanulmány.","shortLead":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak...","id":"20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69154e92-9b06-472b-85e4-02892ceb6426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","timestamp":"2021. március. 20. 16:03","title":"Most először feltérképezték az óceáni területeket, melyekkel odacsaphatunk a klímaváltozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e58dac-d863-4fc6-a267-a03f2d50c54c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","timestamp":"2021. március. 20. 16:30","title":"Erősödik a német egység: amikor az eladókat is eladják – 1991. március 25.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","shortLead":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","id":"20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbd8d50-5894-4f9e-9c6b-036575f7886a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","timestamp":"2021. március. 21. 20:44","title":"Szegeden a daganatos és sürgős ellátást igénylő betegek között is szelektálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán az elődökhöz képest sokat fejlődött A32-es, A52-es és A72-es Galaxy.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán...","id":"20210320_samsung_galaxy_a32_a52_a72_telefon_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa436e12-09ff-46d3-9767-fcd3870b3d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_samsung_galaxy_a32_a52_a72_telefon_teszt_velemeny","timestamp":"2021. március. 20. 17:00","title":"Megjelentek a Samsung új néptelefonjai: mit tudnak a csúcsmobilok töredékébe kerülő modellek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"Scheer Katalin","category":"elet","description":"Hitler maga volt a megtestesült gonosz, aki démoni erejével milliókat volt képes megbabonázni? Vagy a karlengető millióknak volt szükségük egy megfellebbezhetetlen autoritásra, akit gondolkodás nélkül követhettek? Alice Miller szerint a nácizmus gyilkos tombolását két évszázadnyi szisztematikus gyereküldözés alapozta meg, ezt hívjuk ma fekete pedagógiának. És ha azt hisszük, hogy rég meghaladtuk a 18-19. század nevelési elveit, akkor vagy naivak vagyunk, vagy még nem néztünk szembe saját gyerekkorunk realitásával. ","shortLead":"Hitler maga volt a megtestesült gonosz, aki démoni erejével milliókat volt képes megbabonázni? Vagy a karlengető...","id":"20210321_fekete_pedagogia_gyerekneveles_alice_miller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43814d64-90e4-4cb2-8ef2-b5bac99c3128","keywords":null,"link":"/elet/20210321_fekete_pedagogia_gyerekneveles_alice_miller","timestamp":"2021. március. 21. 20:00","title":"Engem is vert az apám, mégis diktátor lett belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","shortLead":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","id":"20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e576de4-f524-4586-8577-ffcb38d8fb39","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","timestamp":"2021. március. 21. 14:09","title":"Hat megmérgezett oroszlán tetemére bukkantak egy ugandai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi kutatócsoport kiszámolta a Mars magjának a méretét.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi...","id":"20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b269266-9a82-4aba-a5ac-b4c1fc617c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","timestamp":"2021. március. 20. 14:03","title":"Sikerült kiszámolni, mekkora a Mars magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]