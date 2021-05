Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a8c5ba3-7b76-428d-9e62-416d8f8cf3d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal kevesebbet fizetne a horvát állam az INA-részvényekért, mint amennyit a Mol vár - írja a Világgazdaság.","shortLead":"Sokkal kevesebbet fizetne a horvát állam az INA-részvényekért, mint amennyit a Mol vár - írja a Világgazdaság.","id":"20210527_mol_ina_horvat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8c5ba3-7b76-428d-9e62-416d8f8cf3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea0c88-56a8-40eb-a919-0140733a9f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_mol_ina_horvat","timestamp":"2021. május. 27. 07:20","title":"Nem tetszik a horvát kormánynak, amennyi pénzt a Mol elvárhat az INA-részvényekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak menjen végre valaki dolgozni.","shortLead":"Csak menjen végre valaki dolgozni.","id":"20210528_ingyen_iphone_mcdonalds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba037c-7412-4fa6-ae75-5f0db908265e","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_ingyen_iphone_mcdonalds","timestamp":"2021. május. 28. 12:53","title":"Ingyen iPhone-t ad egy amerikai McDonald’s az újonnan belépő alkalmazottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03b5e9-6617-4d84-b925-e1c049bcd1c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a kenyérért 14, a zsemléért pedig majdnem 15 százalékkal kell többet fizetni, mint egy éve. ","shortLead":"Most a kenyérért 14, a zsemléért pedig majdnem 15 százalékkal kell többet fizetni, mint egy éve. ","id":"20210527_Tovabb_dragulhat_a_pekaru_juniusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a03b5e9-6617-4d84-b925-e1c049bcd1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93d7396-465c-4e41-8575-b64bbdf0572d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_Tovabb_dragulhat_a_pekaru_juniusban","timestamp":"2021. május. 27. 21:11","title":"Tovább drágulhat a pékáru júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfbabfb-9841-44ec-8dc0-256dbd4fe7f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Radnai Gyula tévés fizikusként is ismert volt.\r

\r

","shortLead":"Radnai Gyula tévés fizikusként is ismert volt.\r

\r

","id":"20210527_Meghalt_a_Negyjegyu_fuggvenytablazatok_tarsszerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dfbabfb-9841-44ec-8dc0-256dbd4fe7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56288e56-0e17-45ed-940a-a2e68966f698","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Meghalt_a_Negyjegyu_fuggvenytablazatok_tarsszerzoje","timestamp":"2021. május. 27. 14:23","title":"Meghalt a Négyjegyű függvénytáblázatok társszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84202df-89a8-4644-a96a-1644d4780c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek elege lenne a szupersportkocsik egymás elleni csatájából, érdemes megnézni az indiai 1,2 millió forintos autó kihívását. ","shortLead":"Ha valakinek elege lenne a szupersportkocsik egymás elleni csatájából, érdemes megnézni az indiai 1,2 millió forintos...","id":"20210526_Melyik_gyorsabb_egy_profi_kerekparos_vagy_a_vilag_legolcsobb_autoja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b84202df-89a8-4644-a96a-1644d4780c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76bbe58-87c6-4b1d-a8fc-eaf13609c35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Melyik_gyorsabb_egy_profi_kerekparos_vagy_a_vilag_legolcsobb_autoja__video","timestamp":"2021. május. 26. 15:15","title":"Melyik gyorsabb: egy kerékpáros vagy a világ legolcsóbb autója? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális processzorhiány ellenére a tajvani gyártó már megkezdte az iPhone 13-okba szánt chip készítését, így a készülék szeptemberben debütálhat.","shortLead":"A globális processzorhiány ellenére a tajvani gyártó már megkezdte az iPhone 13-okba szánt chip készítését...","id":"20210527_apple_iphone_13_a_15_processzor_gyartasa_tajvan_tsmc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e67d9-a10d-4a1e-9857-45916e9925ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_apple_iphone_13_a_15_processzor_gyartasa_tajvan_tsmc","timestamp":"2021. május. 27. 17:08","title":"Beindult a gyártósor, idejében érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 és 2027 között csak az önkormányzatokat fejlesztő program 140 milliárdot visz majd a megyébe az Emmi szerint.","shortLead":"2021 és 2027 között csak az önkormányzatokat fejlesztő program 140 milliárdot visz majd a megyébe az Emmi szerint.","id":"20210526_pest_megye_unios_penzek_onallo_palyazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f306102e-6c89-4823-b042-6d484f6ecc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_pest_megye_unios_penzek_onallo_palyazas","timestamp":"2021. május. 26. 15:24","title":"Önállóan pályázhat az uniós pénzekre Pest megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen különálló halmazt, melyek összemosása vélhetően mérhető választói elvárásoknak felel meg. Vélemény.","shortLead":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen...","id":"20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f06890-b100-4d87-be39-7d66f608a087","keywords":null,"link":"/360/20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","timestamp":"2021. május. 26. 17:00","title":"Seres László: Az 1 százalék védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]