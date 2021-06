Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","shortLead":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","id":"20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22a6d-3205-4f56-a4eb-3984512acc99","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","timestamp":"2021. június. 09. 12:41","title":"Kedd óta keresnek egy elszökött emut Baja környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie a német kormányon is – írja külföldre sugárzó német közszolgálati média, a Deutsche Welle. Merthogy minden tagállamra azonos jogok vonatkoznak. És ha Brüsszel teljes joggal szóvá teszi a demokratikus hiányosságokat Budapestnél és Varsónál, akkor nem hallgathat akkor sem, amikor történetesen Berlinnel van gond.\r

","shortLead":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie...","id":"20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62291076-2e21-4a41-bd1a-db1f27193ce2","keywords":null,"link":"/360/20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","timestamp":"2021. június. 10. 07:33","title":"Deutsche Welle: Az EU jogrendje a tét a Brüsszel-Berlin csörtében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","shortLead":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","id":"20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530dd70-9dc0-46f3-82b2-bff7c3e15cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","timestamp":"2021. június. 09. 21:03","title":"Az én gépem megkaphatja majd az Apple új operációs rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6309ba-77ce-4856-b85f-a03aa05ce044","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A román dokumentumfilm nyerte el a legjobb európai filmnek járó 2021-es Lux közönségdíjat, amelyet az Európai Parlament elnöke, David Sassoli adott át a rendezőnek, Alexander Nanaunak szerdán Strasbourgban.","shortLead":"A román dokumentumfilm nyerte el a legjobb európai filmnek járó 2021-es Lux közönségdíjat, amelyet az Európai Parlament...","id":"20210610_Amikor_a_korrupt_egeszsegugy_embereletekkel_jatszik_a_Colectiv_nyerte_a_Lux_kozonsegdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6309ba-77ce-4856-b85f-a03aa05ce044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee423a2-f988-448a-ba60-fa1137032ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Amikor_a_korrupt_egeszsegugy_embereletekkel_jatszik_a_Colectiv_nyerte_a_Lux_kozonsegdijat","timestamp":"2021. június. 10. 10:47","title":"Amikor a korrupt egészségügy emberéletekkel játszik: a Colectiv nyerte a Lux közönségdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport vezetőiről.","shortLead":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport...","id":"20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170bf861-8e13-44e2-9d8b-4599df3a8c08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","timestamp":"2021. június. 10. 09:42","title":"Megdöbbentő szemétszobrot kaptak a G7-ek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","shortLead":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","id":"20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb8888-fc41-4f13-bfbb-33fdb690afbb","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","timestamp":"2021. június. 10. 14:56","title":"Pisztácia és mascarpone is van az Eb szurkolói fagyijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kíváncsi arra, hogy Marco Rossi és Gera Zoltán párosa, vagy Hrutka János tippeli meg jobban az Európa-bajnokság meccseinek eredményeit? Hogy Szél Bernadett vagy Szijjártó Péter remél jobb helyezést a magyar válogatottól? Hogy ha 51 meccs eredményét kell precízen odaszúrni, akkor Szilágyi Áron vagy Merkely Béla a jobb? Hogy Gangl Edina, Váradi József, Bárdos András és Majka mire megy egymással a tippelésben? Netán a hvg.hu lesz a legjobb, és a felelős szerkesztőnk kenterbe ver mindenki mást? Baráti társaságok és kollégák tömegei játszanak tippversenyt az Eb alatt, mi is összehívtuk a magunk álomcsapatát. Bemutatjuk a Kezdő tizenegyet.","shortLead":"Kíváncsi arra, hogy Marco Rossi és Gera Zoltán párosa, vagy Hrutka János tippeli meg jobban az Európa-bajnokság...","id":"20210610_kezdo_tizenegy_tippek_jatek_eb_euro2020_bemutatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d249bf-5013-4c55-bc54-b3e11c85195f","keywords":null,"link":"/sport/20210610_kezdo_tizenegy_tippek_jatek_eb_euro2020_bemutatkozas","timestamp":"2021. június. 10. 15:00","title":"A hvg.hu Kezdő tizenegyében Rossi, Szijjártó, Merkely, Majka, Hrutka – tippel a csodacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949e41a-f056-4fcf-9fea-21825d577aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az égi jelenséget nagyjából másfél órán keresztül lehetett látni Budapestről.","shortLead":"Az égi jelenséget nagyjából másfél órán keresztül lehetett látni Budapestről.","id":"20210610_Reszleges_napfogyatkozas_volt_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b949e41a-f056-4fcf-9fea-21825d577aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913f53d0-805d-46e2-81bc-42ce35fb3161","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_Reszleges_napfogyatkozas_volt_ma","timestamp":"2021. június. 10. 15:44","title":"Fotók jöttek a tőlünk is látható napfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]