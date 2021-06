Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

Történelmi nap a magyar futballtörténelemben: Magyarország nem csupán először játszik egymás utáni két Európa-bajnokságon, de kedd este hazai pályán focizhat a kontinenstornán. A hat órakor kezdődő mérkőzésen a Puskás Arénában fogadjuk Portugáliát, és ugyan a papírforma Ronaldóék mellett szól, az öt évvel ezelőtti 3-3-as gólparádé és a hazai pálya előnye biztatóan hathat Marco Rossi együttesére.

Azt talán mondani sem kell, hogyan jutottunk ide: Magyarország egy gyenge selejtezősorozat, de erős Nemzetek Ligája-menetelés után győzte le a pótselejtezőkön Bulgáriát, illetve drámai meccsen Izlandot is, kvalifikálva a részben hazai rendezésű tornára. Marco Rossi csapata – bár elvesztette Szoboszlai Dominikot és Kalmár Zsoltot – kitart a szakértők által viccesen „gulyáspresszingnek” nevezett taktika mellett: ahogy az edző fogalmazott, a magyar csapat igyekszik nyomást helyezni az ellenfeleire védekezésnél, a támadások során pedig nem félnek a kockázatvállalástól.

Ennek a mentalitásnak az alapját az európai szinten is helytálló védelmi trió, a Lipcsében játszó Gulácsi Péter és Willi Orban, illetve a fenerbahcés Szalai Attila adják. Az olasz tréner a védelem közepét Lang Ádámmal kiegészítve három hátvéddel és két, a támadásokban is szerepet vállaló szélső védővel szereti felküldeni a csapatot, a középpályán hárman irányítják a játékot, elöl pedig (ahogy Rossi megerősítette a hétfői sajtótájékoztatón) Szalai Ádám dolga megtartani és továbbadni a labdákat a rendkívül jó formában lévő Sallai Rolandnak.

Bár az oddsok a magyarok ellen szólnak, a hazai pálya előnye, pláne úgy, hogy lassan másfél éve nem láttunk szurkolókat, hatalmas löketet adhat a mieinknek. És persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy öt évvel ezelőtt az Eb egyik legjobb meccsét játszottuk a portugálokkal, 3-3-as döntetlenre kényszerítve a torna későbbi győzteseit.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata: Gulácsi – Lang, Orban, Szalai A. – Fiola, Holender, Nagy Á., Klenheisler, Sigér – Szalai Á., Sallai

A portugálok 2021-ben nagyobb favoritként vágnak neki a kontinensviadalnak, mint öt évvel ezelőtt, Ronaldo mellett ugyanis felnőtt egy új aranygeneráció, így nem csak a Juventus sztárja, de többek közt Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva, vagy éppen Joao Felix is készen áll arra, hogy megvédje az ország Eb-címét.

Bár Ronaldo úgy fogalmazott, hogy nem érdekli az első meccs, ha végül megnyerik a tornát, azért nem számíthatunk arra, hogy könnyedén vennék a mieink elleni találkozót: ha minden a papírforma szerint alakul, a három csoportellenfelünk között a végén az lehet a döntő kérdés, hogy ki verte meg a magyarokat több góllal. Góllövésre pedig igencsak fel vannak készülve a portugálok: Ronaldo mögött három támadó szellemű játékos szokott felállni, a védelemben pedig a rutinos hentes Pepe és a Premier League legjobbjának választott Ruben Dias kettőse gondoskodik arról, hogy a gólkülönbség is jó legyen.

A portugál válogatott várható kezdőcsapata: Rui Patricio – Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro – Palhinha, Neves – B. Silva, Fernandes, Jota – Ronaldo

Bár reménykedünk, hogy a magyar meccsen olyan eredmény lesz, amely után kikapcsoljuk a tévét és utcabálozunk, azért az este kilenckor kezdődő Németország–Franciaország-találkozó papíron az egész Eb legizgalmasabb csoportmeccse kéne legyen.

A Nationalelf Münchenben fogadja a francia válogatott a szövetségi kapitány Joachim Löw utolsó tornáján. Bár a 2014-es vb-győzelem óta úgy tűnik, a csapat folyamatosan hanyatlik, az idei Eb minden bizonnyal nem a kereten fog múlni, ugyanis szinte minden pozícióban világklasszisokat tudnak felsorakoztatni a németek. A kapuban továbbra is Manuel Neuer áll, a védelem lelkét a tapasztalt Mats Hummels és a Thomas Tuchel keze alatt a Chelsea-ben sztárrá vált Antonio Rüdiger adják, a középpályán kiöregedett Khedira helyét Kimmich vette át, és a mostanra rutinos Thomas Müller mellett a szezon végére magára találó Kai Havertz is gondokat okozhat a francia védelemnek. Bár kedd este papíron ők a gyengébbek, ha a németek meg tudják találni a saját ritmusukat, könnyen lehet, hogy a bajnokság végén is számolni kell velük.

A német válogatott várható kezdőcsapata: Neuer – Ginter, Hummels, Rdüdiger – Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens – Havertz, Müller, Gnabry

A németekkel szemben Franciaországnak a kiváló szereplés nem cél, hanem elvárás: a 2018-as vb-győztes csapat nem hogy nem gyengült azóta, de a kezdő tizenegy szinte minden helyén szupersztárokat vonultat fel, és nem lenne őrült kijelentés azt mondani, hogy akár a második soruk is Eb-esélyes tudna lenni. Bár az elmúlt napokban egyre nagyobb balhé alakult ki a franciák legjobbja, Kylian Mbappé és a veterán csatár, Olivier Giroud között (Giroud sérelmezte, hogy Mbappé „szándékosan” nem passzol neki), a válogatottban kiválóan szoktak együttműködni a klubszinten is zseniális játékosok, a manchesteri Paul Pogba és a Chelsea-s N’Golo Kanté például 26 meccset játszottak le együtt a középpálya tengelyében, és ebből egyet sem veszítettek el.

A franciák stabil védelemmel (Varane, Kimpembe), az említett sziklaszilárd középső középpályával, valamint klasszis támadókkal (Mbappé, Benzema, Griezmann) vágnak neki az Eb-nek, hogy a 2016-os döntőbeli vereséget jóvá tegyék és egyszerre legyen náluk az Európa és a világ legjobb csapatának járó trófea.

A francia válogatott várható kezdőcsapata: Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Kanté, Pogba, Rabiot – Griezmann, Benzema, Mbappé