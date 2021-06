Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","shortLead":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","id":"20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f055f0-5d21-4971-8734-f7fd79854367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","timestamp":"2021. június. 22. 11:46","title":"Jelentősen csökkenti autóinak gyártási költségét a BMW, beindítják a debreceni gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a felhasználók egy szűk része a kiszivárgott Windows 11-et vizsgálja, a Microsoft ügyvédjei sem tétlenkednek.","shortLead":"Miközben a felhasználók egy szűk része a kiszivárgott Windows 11-et vizsgálja, a Microsoft ügyvédjei sem tétlenkednek.","id":"20210622_microsoft_windows_11_kiszivargott_verzio_torles_dmca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2b404-c66f-4f83-86d8-4e9bb6467085","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_microsoft_windows_11_kiszivargott_verzio_torles_dmca","timestamp":"2021. június. 22. 15:03","title":"A Microsoft mindent megtesz, hogy eltüntesse a Windows 11 nyomait az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","shortLead":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","id":"20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc8b4d-fb6d-4db4-a54d-c43e3fa987ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","timestamp":"2021. június. 22. 20:03","title":"Még ma is kimutatható London levegőjében a 20 éve betiltott ólmozott benzin mérgező anyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed36345-4c57-45a8-9541-b24a7c2af6bf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kádár Jánosné és Jovanka Broz divattervezőjéről először a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) rendeztek kiállítást, de az a pandémia miatt hamar bezárt.","shortLead":"Kádár Jánosné és Jovanka Broz divattervezőjéről először a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) rendeztek kiállítást, de...","id":"20210621_rotschild_klara_kiallitas_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ed36345-4c57-45a8-9541-b24a7c2af6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01767e02-52cf-4a91-bf16-e8bdeca15a03","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_rotschild_klara_kiallitas_szeged","timestamp":"2021. június. 21. 16:25","title":"Szegedre költöznek Rotschild Klára legendás ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet viselő dokumentumfilm(folyam) elkészítése három évig tartott: a rendező, Peter Jackson elképesztő mennyiségű anyagból válogatott.","shortLead":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet...","id":"20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0d0cf-33fe-4771-9ed4-8d8a5f06f8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","timestamp":"2021. június. 22. 12:45","title":"Hatórás dokumentumfilmet készített a Beatlesről A Gyűrűk Ura rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető minőségű építményeket is.","shortLead":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető...","id":"202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b8d39-b81a-479d-8fc9-b6ed9e1925fb","keywords":null,"link":"/360/202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","timestamp":"2021. június. 21. 19:00","title":"Véget ért a félmilliárdos kilátóépítési láz: mutatjuk az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]