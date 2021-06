Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","shortLead":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","id":"20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1c7172-9006-4e4e-a93a-d41f0b2b05cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","timestamp":"2021. június. 21. 13:35","title":"Csodaautók és kötegben álló milliók – így razziáztak Tóth Csabáéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu...","id":"20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640ff54-eb38-4e33-98fc-743868fc9a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. június. 20. 21:36","title":"Súlyos medvetámadás Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több régiójában is extrém lehet az UV-B-sugárzás. Zivatarokra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Az ország több régiójában is extrém lehet az UV-B-sugárzás. Zivatarokra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210622_Eletbe_lepett_a_hosegriado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62d912f-3f85-4714-b10e-d7c03d0ab982","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Eletbe_lepett_a_hosegriado","timestamp":"2021. június. 22. 05:17","title":"Életbe lépett a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár Orbán Viktor nemrég azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem lesz, a Népszava szerint már megint előkerült egy dokumentum, ami két törvény, egy kormányrendelet és négy miniszteri rendelet módosításáról szól.","shortLead":"Bár Orbán Viktor nemrég azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem lesz, a Népszava szerint már megint...","id":"20210621_egeszsegugyi_atalakitas_22_milliard_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db827ec-96da-405a-82de-89ae85536057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_egeszsegugyi_atalakitas_22_milliard_forint","timestamp":"2021. június. 21. 07:26","title":"Még az idén adhat egy 22 milliárd forintos injekciót a kormány az egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál az elsőként Indiában felfedezett, úgynevezett delta vírusvariánst mutatták ki – közölte vasárnap a Público című helyi lap a portugál egészségügyi hatóságra (Insa) hivatkozva.","shortLead":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál...","id":"20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd207e03-609c-4d2c-9e15-8c4e787a1307","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","timestamp":"2021. június. 20. 18:44","title":"Nagyon terjed az indiai vírusvariáns a portugál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Úgy tűnt, hogy Bárdos András és Nagy Iván Zsolt nagyon elhúz a többiektől a hvg.hu tippjátékában, de az elmúlt két napban újra szoros lett az állás. A magyar-francia meccsre a döntetlent négyen találták el, ketten precízen bemondták a gólok számát is. A harmadik csoportkör előtt abban van teljes egyetértés, hogy Hollandia, Spanyolország és Belgium nyeri a következő meccsét - mutatjuk az állást és az újabb tippeket.","shortLead":"Úgy tűnt, hogy Bárdos András és Nagy Iván Zsolt nagyon elhúz a többiektől a hvg.hu tippjátékában, de az elmúlt két...","id":"20210620_kezdo_tizenegy_harmadik_csoportkor_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f57d8e-84bf-40bd-be6d-65be3ea3e5a1","keywords":null,"link":"/sport/20210620_kezdo_tizenegy_harmadik_csoportkor_tippek","timestamp":"2021. június. 20. 13:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi vezetésével négyen találták el a magyar-francia döntetlenjét, ketten léptek el a mezőnytől - itt a harmadik kör tippjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","shortLead":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","id":"20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a406959-059f-4734-9094-cc2c5134e8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","timestamp":"2021. június. 22. 10:43","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son mindkét irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]