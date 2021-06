Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

Négy ponttal már biztosan be lehet jutni az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe akkor is, ha csak csoportharmadikként végez egy csapat. A matek nem túl bonyolult: a hat csoport tizenkét legjobbja mellett a négy legjobban szereplő csoportharmadik jut tovább, így jön ki a 24 indulóból a legjobb 16-os mezőny. És mivel Ukrajna és Finnország is három ponttal végzett a csoportjában, aki őket megelőzi pontszámban, az már biztosan tovább léphet.

Vannak továbbjutók, akik már tudják, kivel mérkőznek: Wales Dániát, Olaszország pedig Ausztriát kapta a nyolcaddöntőben.

Hollandia és Belgium viszont (mindketten 9 ponttal léptek tovább) még nem tudja a nyolcaddöntős ellenfelét.

Svájc az A-csoportból négy pontjával biztosan továbbjut, de ugyanígy fix helye van a legjobb tizenhat között – a harmadik csoportkörben játszott meccsének eredményétől függetlenül – Csehországnak, Angliának, Franciaországnak és Svédországnak.

Igazán éles harc várható azonban a kedd esti horvát-skót mérkőzésen, hiszen mindkét csapat egy-egy ponttal áll, vagyis aki nyer, továbbjut, aki veszít, biztosan kiesik.

Kiélezett meccsekre lehet számítani az E-, illetve F-csoportban is. Az E-ből még csak Svédország jutott tovább, de három ponttal áll Szlovákia, kettővel Spanyolország és egy pontot tudhat magáénak Lengyelország. Szerdán a szlovákok a spanyolokkal csapnak össze, a képlet pedig egyszerű: bármelyik csapat is nyer, biztos továbbjutónak számít, a szlovákoknak ehhez azonban elég a döntetlen is, a spanyolokat viszont hajtja a győzelmi kényszer. A lengyelek helyzete bonyolultabb egy kicsit: nekik csak a győzelem elfogadható, ha tovább akarnak menni.

Az F-csoport sem lefutott még, reméljük. A halálcsoportból még csak Franciaország biztos továbbjutó, Portugália és Németország három-három ponttal áll, viszont a portugáloknak és a németeknek is elég egy döntetlen a továbbjutáshoz, amivel persze a magyar csapat járna rosszul, így biztosan nem lehetne csoportharmadik. A magyar csapat egyedül akkor juthat tovább, ha győz Münchenben. Sőt ha emellett a franciák is vernék a portugálokat, akkor az F-csoport második helyére érhetne oda a magyar válogatott. Ez esetben a magyarok a D-csoport első helyezettjével meccselhetnének június 29-én kedden Londonban, hogy Csehország vagy Anglia lesz az, az ma este dől el.

Ha a magyar válogatottnak „csak” egy döntetlenre futná Münchenben szerdán, akkor sem lenne okunk búslakodni, hiszen ha harmadikként jutnánk tovább, akkor vasárnap Hollandia vagy Belgium lehetne az ellenfél. A hollandokkal ráadásul pont Budapesten, a Puskás Arénában játszhatna a magyar csapat, igaz, valószínűleg idegen mezben, hiszen a versenykiírás szerint Hollandia lenne a pályaválasztó fél. A belga csapattal Spanyolországban kellene meccselni, ami mindkét félnek idegen terep lenne.