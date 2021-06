Nagyon simán jutott tovább Dánia

Bár Wales az első 15-18 percet megnyomta, a dánok kapujáig sem voltak képesek eljutni az Európa-bajnokság első nyolcaddöntőjében. Dánia lassan ébredt: az első három percben ugyan volt egy jó támadásuk, de utána leült a meccs, olybá tűnt, hogy eltart nekik egy ideig, amíg felveszik a mérkőzés ritmusát.

Amikor viszont sikerült megtalálniuk azt a bizonyos ritmust, akkor hirtelen nagyon elkapták a fonalat: Kasper Dolberg zseniálisan villant meg a 27. percben, hatalmas gólt ragasztott a walesiek hálójába. A walesi csapat becsületére legyen mondva: próbálkoztak. Nem először látni náluk azt a figurát, hogy Bale jobb szélről próbál középre mozogni, hogy centerezni tudjon, de ez ritkán jött össze, amikor pedig véletlenül mégis nála kötött ki a játékszer, a dán védők azonnal jól tudtak közbeavatkozni.

© AFP / Kasper Dolberg

Dolberg a második félidőben sem tétlenkedett: a 48. percben egy hatalmas védőhiba után lőtte ki a kapu felső harmadát. Érthetetlen látvány volt: Braithwaite felemás beadását kikanalazta ugyan a védelem, de Williams egy az egyben passzolt úgy Dolberghez, mintha a csapattársa volna. A fiatal dán köszönte szépen és azonnal gólra váltotta a lehetőséget. A walesiek kétszer is megpróbálkoztak ezt követően kontrákkal, de egyszer sem sikerült még pontosan beadniuk sem a játékszert.

© AFP / OLAF KRAAK

Majd jött az összeomlás: Cornelius nagyon megetette a walesi védőket, akik képtelenek voltak őt szabályosan megállítani, egy sárga lapot ki is osztott az egyik belépőért a bíró. Innentől kezdve rajzolódott ki teljesen egyértelműen, hogy Wales még arra is képtelen, hogy kinyissa a védelmet és mindenkit belevezényeljen a támadási rohamokba. A védők nem mertek a felezővonal fölé lépni, viszont ahhoz meg fáradtak voltak, hogy beérjék a mellettük elhúzó friss dánokat. Csak percek kérdése volt a harmadik gól, ami végül a 88.- percben érkezett Maehle révén. A tökéletes lövőcsel után Maehle üresen maradt a kapu előtt, majd kipókhálózta azt.

A walesiek játéka ezt követően már lefújásért rimánkodott: a labdához nem, ellenfeleikhez azonban jócskán nyúltak, olyannyira, hogy a csereként érkező Wilsont a játékvezető egy durva belépő után azonnali piros lappal küldte zuhanyozni a 90. percben. Martin Braithwaite találata ezt követően már a kegyelemdöfés volt, de még azt is nehezen kapta meg Wales, ugyanis hosszasan kellett videóbírózni, hogy el tudják dönteni, hogy lesen volt-e a Barcelona csatára.

© AFP / KOEN VAN WEEL

Dánia teljesen megérdemelten, parádés játékkal jutott a legjobb nyolc csapat közé. Örömteli hír, hogy szívmegállás miatt a pályán újraélesztett csapattársuk, Christian Eriksen is elhagyhatta már a kórházat, sőt, találkozhatott is csapattársaival.

Borult a papírforma, hatalmas harcra volt szüksége az olaszoknak Ausztria ellen

A végeredmény nem tükrözi hűen a mérkőzést – szokott többször is elhangozni mérkőzések után, ez pedig az Olaszország-Ausztria nyolcaddöntő után fokozottan igaz. Mindenki az olaszokat tartotta esélyesebbnek, de a papírforma felborult a mérkőzésen. Az olaszok ugyan jól kezdtek, de teljesen gólképtelenek maradtak, akármilyen remekül ugrott meg többször is Insigne és Spinazzola is. A wannabe Ibrahimovicként is meg-megnyilvánuló Marko Arnautovic „saját pillanata” sem váratott sokáig magára: rögtön a meccs elején rúgott egy olyat az egyik olaszba, hogy az az első két percben megért egy sárga lapot neki.

© AFP / JUSTIN TALLIS

Egyedüli olasz villanásként Ciro Immobile megmozdulása volt értékelhető az első félidőben: a Lazio csatára úgy bombázta a kapu bal felső sarokvasára a labdát, hogy az Bachmann kapustól minden gond nélkül bemehetett volna. Ezt követően Arnautovic cselezte át remekül az olasz védelmet, de lőnie nem sikerült a támadás végén.

A második félidő hatalmas meglepetést hozott: Arnautovic a 65. percben gólt fejelt, azonban nem örülhettek sokáig az osztrákok: a videóbíró lesre hivatkozva elvette a találatot. A gól viszont élénkítően hatott az olaszok játékára: ismét támadni kezdtek, de az osztrákok innentől kezdve már végig partnereik tudtak maradni, legkevésbé sem játszottak velük szemben alárendelt szerepet.

© AFP / CATHERINE IVILL

A mérkőzés 90. percében még 0-0 volt az állás, így jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás, ami végül olyan drámát hozott, amire senki nem számított. Remekül sültek el az olaszok cseréi. Chiesa egy nagyon rossz lövés után kárpótolta az olasz drukkereket, és a 95. percben Laimer lecselezése után a hálóba bombázott. Majd gyorsan jött a második gól is: ezt Pessina lőtte, miután Spinazzola fektében juttatta el hozzá a labdát a 16-oson belül.

© AFP / FRANK AUGSTEIN

Olybá tűnt, hogy ez a padlóra küldheti az osztrákokat, de nem így történt: kettős csere után Kalajdzic és Schaub érkezett a pályára, ők hozták össze a szépítést is a 114. percben. Schaub szögletét Jorginho hibája miatt Kalajdzic tudta a kapuba bólintani, de az egyenlítő gól nem jött össze, így végül Olaszország jutott a negyeddöntőkbe.