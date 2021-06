Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét az öt éve ott történt fegyveres mészárlás 49 halálos áldozatának emlékére, és felszólította a kongresszust, hogy hozzon az LMBTQ-közösség jogait határozottan védelmező törvényeket - írja az MTI.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét...","id":"20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008fccd-2f01-4aea-8974-47cfb752dd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","timestamp":"2021. június. 26. 08:20","title":"Biden nemzeti emlékhellyé nyilvánította a megtámadott orlandói melegbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","shortLead":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","id":"20210625_szupercella_vihar_viharfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae7654c-6b28-4b1e-b0e1-f05dfdd2f51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_szupercella_vihar_viharfoto","timestamp":"2021. június. 25. 20:40","title":"Ez a szupercellák napja: lenyűgöző képek készültek a pénteki vihar alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","shortLead":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","id":"20210625_izland_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7cbac-6ed0-4313-9bd7-201c8b6f660f","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_izland_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 18:55","title":"Szombattól minden járványügyi korlátozásnak vége Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült Államok hatóságait okolta \"ezért a tragédiáért\", miután szerdán holtan találták a cellájában egy Barcelona melletti börtönben - írja a CNN.","shortLead":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült...","id":"20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca3fe80-fff6-423d-99d8-2d7ce2c6fe6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","timestamp":"2021. június. 26. 11:36","title":"A börtönben holtan talált McAfee özvegye nem hisz az öngyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e01617-6835-4464-8995-7addb90c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik a GR Yarist esetleg ingerszegénynek találják.","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik a GR Yarist esetleg ingerszegénynek találják.","id":"20210625_yaris_grmn_akar_300_loeros_uj_toyota_meregzsak_johet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e01617-6835-4464-8995-7addb90c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099cf5b9-8eda-4a20-87f9-ced0c9ca3830","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_yaris_grmn_akar_300_loeros_uj_toyota_meregzsak_johet__video","timestamp":"2021. június. 25. 07:59","title":"Yaris GRMN: akár 300 lóerős új Toyota méregzsák jöhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","shortLead":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","id":"20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e64a1e-a61c-464f-9ee6-2b2bf0a89754","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","timestamp":"2021. június. 25. 07:39","title":"A Skodánál is beütött a félvezetőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november közepe között jelenhetett meg Ázsiában.","shortLead":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november...","id":"20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ece571-d6e3-47e9-a303-2158fadff3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","timestamp":"2021. június. 25. 16:16","title":"A koronavírus már 2019 októberétől terjedhetett az emberek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul csökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul...","id":"20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283660e-d4dd-4b68-8467-27bb7c9ca437","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","timestamp":"2021. június. 24. 20:59","title":"Kétmillió forintos bírságot is kaphatnak a teherautóra rakott bisztróterasz tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]