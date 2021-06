Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco Rossinak! És Bárdos Andrásnak, aki amúgy is vezette a tippversenyünket, azóta viszont csak megerősítette az első helyét. De Csehország negyeddöntőjére is érkezett tipp a hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben, bár akkor már azt is tegyük hozzá, hogy négy játékosunk az oroszokat, valamint a lengyeleket is bejuttatta a negyeddöntőbe. A tippeket még az Európa-bajnokság kezdése előtt kértük el – nézzük most ez alapján, hogy kit várnak az Eb meglepetéscsapatának!

Miért is ne vágyjon az ember egy nagy meglepetésre egy Eb előtt? Minden nagy sportesemény extra szépségét adja, ha van egy nem túl esélyes csapat, ami szép focival nagy meglepetésre eljut kimondottan sokáig már az egyenes kieséses szakaszban (a „szép focival” kitétel miatt itt kérünk elnézést a görög válogatott rajongóitól, de az a 2004-es produkció nem ebbe a felsorolásba számít).

A játékunkban a legtöbbek titkos favoritja cím egyik büszke tulajdonosa Oroszország lett. Gangl Edina, Szijjártó Péter és Merkely Béla is a legjobb nyolc közé várta őket, Váradi József egyenesen az elődöntőbe – mint kiderült, totális mellélövés volt ez mindannyiuktól. Ha csak a matematikát nézzük, úgy tűnhet, hogy nem sokon múlt, de a játékot is látva nyugodtan mondhatjuk, a csoportja utolsó helyén végző válogatott olyan szinten alázta meg Oroszországot, amiről sok nyugati politikus is csak álmodozni merne.

A hvg.hu Kezdő tizenegyében Rossi, Szijjártó, Merkely, Majka, Hrutka - tippel a csodacsapat Kíváncsi arra, hogy Marco Rossi és Gera Zoltán párosa, vagy Hrutka János tippeli meg jobban az Európa-bajnokság meccseinek eredményeit? Hogy Szél Bernadett vagy Szijjártó Péter remél jobb helyezést a magyar válogatottól? Hogy ha 51 meccs eredményét kell precízen odaszúrni, akkor Szilágyi Áron vagy Merkely Béla a jobb?

A másik ilyen Lengyelország volt, őket szintén négyen várták a legjobb nyolc közé, Nagy Iván Zsolt, Váradi József, Bárdos András és Szijjártó Péter. Közülük a média két képviselője egyenesen csoportelsőnek várta őket, és csak Gangl Edina, valamint Szél Bernadett mondta be helyesen, hogy utolsók lesznek a csoportjukban.

No és persze az ember higgyen a saját országa csapatában – Marco Rossi mellett Szijjártó Péter és Majka írta azt, hogy Magyarország eljut a negyeddöntőbe. Ebből már látszik, azt a bravúrt a külügyminiszter hozta össze, hogy az Eb első két és fél hetének mindhárom kapitális mellélövését felírta a saját listájára.

De félre a negatív meglepetésekkel! Több olyan tipp is jött, amely kimondottan szép meglepetéseket várt, és még be is jött. Azt a bravúrt Marco Rossi és Bárdos András is elérték, hogy a dánok negyeddöntőjét is bemondták már az Eb előtt (a belgák és az olaszok továbbjutását is, de ez annyira nem volt nagy meglepetés, azt mind a 11 játékosunk helyesen eltalálta).

Rajtuk kívül Majka dobott nagyot az első nyolcaddöntők megtippelésével. Ő volt az egyetlen olyan tippelőnk, aki a cseh válogatottat a legjobb nyolc közé várta. Amúgy a macedónokat beírta nyolcaddöntősnek ő is, ahogy Rossi is, de hát nem lehet minden totális siker.

Kezdő tizenegy: Marco Rossi simán Szijjártó előtt, Bárdos András egyelőre mindenkit előz Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle a tippjátékunkban. Majka és Szijjártó Péter szakadtak le jobban a többiektől, de most jön csak az egyenes kieséses szakasz, ahol nagyot nyerhet bárki, ha jó előre megmondta a továbbjutókat.

A kisebb csapatok közül Walest Nagy Iván Zsolt és Szél Bernadett várták a nyolc közé, az azért nem csak nekik volt meglepetés, hogy a walesiek a valóban egész szép csoportkör után mennyire simán omlanak össze (bár nem volt rossz produkció, kaptak rá egy négyest). Svájc válogatottjában csak Hrutka János bízott annyira, hogy beírta negyeddöntősnek, és egy szavazatot kapott a nyolcba jutásért Svédország is, Merkely Bélától. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legjobb 16 mezőnyéből Ausztria és Ukrajna volt az a két csapat, amelyikben senki nem hitt annyira, hogy betippelte volna a negyeddöntőbe.

A szakértők hittek a törökökben, a tippelőink nem annyira A sporttal foglalkozó szakértők közül többen Törökországot emlegették az Eb egy lehetséges meglepetéscsapataként – egészen addig, amíg az első meccsen meg nem látták, hogy milyen vérszegény ez a török válogatott. A Kezdő tizenegy játékosai közül Szilágyi Áron volt az egyetlen, aki azt gondolta, hogy Törökország bejut a legjobb nyolcba, de a nyolcas szám végül az 1-8-as gólkülönbség miatt marad emlékezetes a törököknek.

És hogy mekkora meglepetése egy Eb-nek az, ha a címvédő kiesik már a legjobb 16 között? Izgalmas kérdés ez, valójában Belgiumtól bárki kikaphat, de azért csak furcsa a mezőny most már a portugál csapat nélkül. Bár tegyük hozzá, négy éve az akkor címvédő spanyolok ugyanígy a nyolcaddöntőben estek ki. Úgy tűnik, a tippelőinket ez annyira nem lepte meg: a 11 játékosból hatan is azt mondták, hogy a portugálok nem lesznek ott a nyolc között – Marco Rossi, Szél Bernadett és Szilágyi Áron a célok kicsit túllőve már a csoportkörben kiejtette őket, Nagy Iván Zsolt, Bárdos András és Szijjártó Péter találta el, hogy a nyolcaddöntőben búcsúzik az előző Európa-bajnok.

Mi jöhet ez után?

Mivel a tippeket még az Eb előtt kértük el, és akár egy meccs rosszul eltalálása is teljesen megkavarhatja az ágrajzot, a játék pontozásában azt díjazzuk sokkal jobban, hogy ki hány továbbjutót talál el. De azért jár a jutalom annak is, aki annyira jól tippelt, hogy a végleges ágrajzból is eltalált egy pár összeállítást, és onnan még az eredményt is: ha pontosan megvan a párosítás, a győztesének eltalálásáért 1 extra pont, a végeredmény helyes megtippeléséért még 1 jár. Egy-egy nyolcaddöntős továbbjutó eltalálása 3 pontot ér (és majd még többet fog érni, ha valaki már az Eb előtt bemondta az elődöntősöket, döntősöket, győztest).

A mostani párosítások közül Marco Rossi eltalálta, hogy lesz olasz-osztrák nyolcaddöntő, de a saját honfitársainak 2-0-s sikerét várta. Bárdos András előre megmondta, hogy Wales-Dánia nyolcaddöntőt tartanak, ahol a dánok győznek, bár a 2-1-es tippje még szerény is lett a 4-0-hoz képest. Szél Bernadett angol-német nyolcaddöntőt tippelt, 1-0-s német győzelemmel. Ugyanezt a párosítást eltalálta Merkely Béla is, de ő az angolok 2-1-es továbbjutását várja. Szilágyi Áron pedig amilyen helyesen megmondta, hogy Hollandia-Csehország meccs lesz a nyolcba jutásért, annyira tévedett (amúgy nagyon realistán nézve a helyzetet), amikor 3-0-s holland győzelmet jósolt.

És ami egyrészt várható volt, másrészt mégis szép bravúr: Majkát kivéve mindegyik tippelőnk helyesen megcsinálta az Eb előtt úgy az ágrajzot, hogy kihozta a belga-olasz meccset a negyeddöntőben.