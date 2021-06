Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd a felhasználókat: elindulnak-e az ismeretlenbe, vagy maradnak a már jól kitaposott ösvényen. Taktikát váltott volna az Apple?

","shortLead":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd...","id":"20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06144b0b-ceb3-4c8a-b15b-0aedc8b08ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","timestamp":"2021. június. 25. 11:03","title":"Akkora változás jön az iPhone-okon, hogy az Apple életbe lépteti a „Windows XP-s forgatókönyvet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanában nem ritka, hogy a kereskedők napi árakat közölnek, mert nem tudni, másnap mennyiért lehet hozzájutni a termékhez.","shortLead":"Mostanában nem ritka, hogy a kereskedők napi árakat közölnek, mert nem tudni, másnap mennyiért lehet hozzájutni...","id":"20210625_epitoipar_acel_faanyag_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e016e1e5-2629-4d40-a8d2-2fa8b50297f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_epitoipar_acel_faanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 25. 21:45","title":"Az acél dupla annyiba kerül, mint tavaly, az egyes faanyagok pedig háromszor drágábbak most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Egy adag gyurcsányozásra is futotta.","shortLead":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Egy adag gyurcsányozásra is...","id":"20210625_palkovics_laszlo_liszt_ferenc_repuloter_budapest_airport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c5ccf-266a-4046-b663-0f575ccafffd","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_palkovics_laszlo_liszt_ferenc_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2021. június. 25. 18:07","title":"Megkérdezték Palkovicstól, mi szüksége az államnak a budapesti reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","shortLead":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","id":"20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7866b03-6d59-4612-b6b2-bd495ae3330a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. június. 25. 07:21","title":"Szolid tuningot kapott a 320 lovas új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","shortLead":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","id":"20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6233bc4a-92f5-480f-bbf6-000757d5eb2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","timestamp":"2021. június. 25. 17:45","title":"Már négy halottja van a floridai házomlásnak, 159 lakó eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja, hogy valaha visszatér a tévézéshez.","shortLead":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja...","id":"20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365fc56-126c-42c5-84d8-5401b687918f","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","timestamp":"2021. június. 25. 08:05","title":"Havas Henrik: Van még normális csatorna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff4235-e17f-4015-b896-c279cc6706ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"A most alakult Trend Kiadó a Móra csoport alapjaira építkezve hozna új színt a könyvkiadói palettára.","shortLead":"A most alakult Trend Kiadó a Móra csoport alapjaira építkezve hozna új színt a könyvkiadói palettára.","id":"202125_trend_kiado_trendi_konyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff4235-e17f-4015-b896-c279cc6706ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e9088-2ef4-4605-af01-c9673965d929","keywords":null,"link":"/360/202125_trend_kiado_trendi_konyvek","timestamp":"2021. június. 25. 12:00","title":"Most megismerhetik Lázár Ervin, Fekete István és Kormos István életművének új oldalát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","shortLead":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","id":"20210624_m4_sport_nezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0461b9-b0b2-4b7d-b3eb-f93ad1d953d7","keywords":null,"link":"/sport/20210624_m4_sport_nezettseg","timestamp":"2021. június. 24. 15:56","title":"1,7 millióan nézték az M4 Sporton a német–magyar meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]