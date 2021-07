Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az autós üldözésnek defekt vetett véget, de a sofőr nem tett le arról, hogy elmeneküljön. Egy ház tetejéig üldöztek a rendőrök egy ittas sofőrt Budapesten Az európai jobboldal vezető szerepére vágyó Orbán Viktor Magyarországon nyert már választást az ellenségkép keresésével, a nemzetközi főpróba azonban nem jól sült el. Nemcsak az EU vezetőit háborította fel az új magyar törvény, melegellenességgel kampányolni már az európai szélsőjobboldali politikusoknak is kínos. Orbán az európai jobboldal vezetője akar lenni, de homofóbiával ez nem fog menni Július 12-én indul az elektromos járművek vásárlását támogató pályázat a cégek és egyéni vállalkozók számára. Egymilliárd forintot osztanak szét. Cégként venne elektromos autót? Üljön a gép elé hétfőhöz egy hétre reggel nyolckor! A Mac gépekére emlékeztető letisztult felülettel és számos újdonsággal mutatkozott be a Microsoft új operációs rendszere, a Windows 11. Azonban a fejlesztő el is vett belőle funkciókat, szóval az alábbiakat ne keresse majd, ha frissít az új rendszerre. Több funkció is eltűnik a Windowsból 2021. július. 02. 13:52 Egy óra alatt beteltek a helyek az ingyenes antitestvizsgálatra Budapesten A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre. A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet. 2021. július. 02. 12:00 Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó. 2021. július. 02. 16:25 Bevásárol traffipaxokból a rendőrség Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz. 2021. július. 02. 05:24 Törökország felkerült a gyermekkatonák alkalmazásával összefüggésbe hozható országok amerikai listájára