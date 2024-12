Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2024. december. 27. 11:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","shortLead":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","id":"20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"37811ada-ae8f-4f45-ad94-94299fd3c0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","timestamp":"2024. december. 26. 21:04","title":"Putyin: Szlovákia hajlandó az orosz-ukrán tárgyalások házigazdája lenni, és mi ezt nem ellenezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","id":"20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f.jpg","index":0,"item":"f143aa72-a2e0-401c-ac3b-a84cc7b3d7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","timestamp":"2024. december. 26. 19:04","title":"Meghalt két síelő, akiket lavina sodort el az osztrák Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges intelligenciát futtató adatközpontok, a közegészségügyi kiadások pedig jelentős mértékben emelkednek meg majd emiatt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges...","id":"20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92.jpg","index":0,"item":"51a4cd6c-49ea-458d-957c-49e8814cbe8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:03","title":"Aki jót akar magának, meg úgy mindenkinek, az egyelőre inkább kerülje a mesterséges intelligencia használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","shortLead":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","id":"20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962.jpg","index":0,"item":"73748008-5f76-4c5f-91cc-756c18b7fae9","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","timestamp":"2024. december. 27. 20:31","title":"Menesztették Schäferék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi holttestére a baleset helyszínétől 250 méterre lejjebb bukkantak rá.","shortLead":"A férfi holttestére a baleset helyszínétől 250 méterre lejjebb bukkantak rá.","id":"20241226_szlovenia-alpok-baleset-magyar-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c.jpg","index":0,"item":"5db7866a-b967-47ba-851d-18703fe17e79","keywords":null,"link":"/elet/20241226_szlovenia-alpok-baleset-magyar-turazo","timestamp":"2024. december. 26. 20:41","title":"Szlovén hegyimentők: A zuhanást még túlélte a magyar túrázó, de visszamászni már nem tudott a szakadékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecae18e-4cc0-4efb-b3c6-f608ee0b403f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nincsenek könnyű és nehéz, primitív vagy fennkölt nyelvek, állapítja meg a professzor, akinek gyors egymásutánban két kötete, a Milyen nyelv az angol? és a Szmoking és bermuda is megjelent.","shortLead":"Nincsenek könnyű és nehéz, primitív vagy fennkölt nyelvek, állapítja meg a professzor, akinek gyors egymásutánban két...","id":"20241226_hvg-nadasdy-adam-nyelvesz-konyv-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eecae18e-4cc0-4efb-b3c6-f608ee0b403f.jpg","index":0,"item":"48a4bd30-3421-48d1-ad30-519e0930d3db","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-nadasdy-adam-nyelvesz-konyv-interju","timestamp":"2024. december. 26. 10:45","title":"Nem a nyelvtudás öröklődik, csak a képesség, hogy a környezetünk nyelvét megtanuljuk – interjú Nádasdy Ádámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d922d4df-4da6-4cf6-9393-18bc6f219510","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyes források szerint rakétatalálat is okozhatta a legalább 38 halálos áldozattal járó tragédiát.","shortLead":"Egyes források szerint rakétatalálat is okozhatta a legalább 38 halálos áldozattal járó tragédiát.","id":"20241226_azeri-utasszallito-lezuhant-buntetoeljaras-legvedelmi-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d922d4df-4da6-4cf6-9393-18bc6f219510.jpg","index":0,"item":"4f7571a9-4a52-418a-8b0d-09092b59df8f","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_azeri-utasszallito-lezuhant-buntetoeljaras-legvedelmi-raketa","timestamp":"2024. december. 26. 08:12","title":"Büntetőeljárásban vizsgálják az azeri utasszállító katasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]