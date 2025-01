Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszban reagált a DK képviselőjének megjegyzéseire.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszban reagált a DK képviselőjének megjegyzéseire.","id":"20250109_Imadkozom-Onert-Semjen-Zsolt-Karmelita-megszenteles-Vadai-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a.jpg","index":0,"item":"935f27f7-0cfd-463f-9b7a-ebcd0cbe5fa2","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Imadkozom-Onert-Semjen-Zsolt-Karmelita-megszenteles-Vadai-Agnes","timestamp":"2025. január. 09. 09:04","title":"„Imádkozom Önért” – üzente Semjén a Karmelita megszentelését firtató Vadai Ágnesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat.","shortLead":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási...","id":"20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0192816f-5d38-4b2c-a70e-3438ee47606c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 06:51","title":"Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"Nina Horaczek","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-nina-horaczek-ausztria-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"6a36db96-5114-465d-b67c-fd505c9fddc8","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-nina-horaczek-ausztria-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 09. 13:30","title":"Nina Horaczek: Ha a fasizmus visszatér Ausztriába, nem fog bemutatkozni, hogy helló, én vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","shortLead":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","id":"20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a.jpg","index":0,"item":"c5a2a8fe-0b51-44ed-b868-66e5c97f4095","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","timestamp":"2025. január. 08. 14:04","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Rogán Antal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül, és aminek utastere teljesen eltér az eddigi bajor autók utasterétől.","shortLead":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül...","id":"20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936.jpg","index":0,"item":"36830a8b-3702-4069-88dd-c1cce701dbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","timestamp":"2025. január. 09. 19:03","title":"Kijelzőt csinált a BMW a szélvédőből, kiterjesztett valóság segíti a sofőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","shortLead":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","id":"20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128.jpg","index":0,"item":"d16c9e2c-3da2-4db1-9fb2-6e7f82a63b1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","timestamp":"2025. január. 10. 08:41","title":"Úgy viszik az új Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon fontos tesztet sikerült vele elvégezni.","shortLead":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon...","id":"20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077.jpg","index":0,"item":"32301768-53dc-46e8-aeeb-2396e209edde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","timestamp":"2025. január. 09. 19:33","title":"Sikerült a példátlan manőver: a Föld légkörével módosította pályáját az amerikai űrhaderő titkos repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]