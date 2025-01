Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5cd79f0-2abf-443a-ada4-e9cf0a85e901","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombaton Belgrádban tárgyal Aleksandar Vucic szerb államfővel.","shortLead":"A miniszterelnök szombaton Belgrádban tárgyal Aleksandar Vucic szerb államfővel.","id":"20250118_Szerbiaba-utazott-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cd79f0-2abf-443a-ada4-e9cf0a85e901.jpg","index":0,"item":"df06bff2-aa52-4256-b028-96eefb05556b","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Szerbiaba-utazott-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 18. 08:03","title":"Szerbiába utazott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült Államokban, hanem az ízig-vérig amerikai szuperhősős Marvel Snap kártyajáték is elérhetetlenné vált.","shortLead":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült...","id":"20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796.jpg","index":0,"item":"b03dd04a-76af-49ce-a1e6-f3e17ec7f18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","timestamp":"2025. január. 19. 17:12","title":"Váratlan pofon csattant: 10 másik app is elsötétült a TikTok mellett az USA-ban, van köztük olyan is, amin mindenki meglepődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan...","id":"20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"ed06c88b-c52f-4e4d-a9a6-2d9fce257a55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","timestamp":"2025. január. 19. 19:15","title":"A házi feladat apokalipszise: Hogyan alakítja át az MI az oktatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett a kéttalálatosnak.","shortLead":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett...","id":"20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313.jpg","index":0,"item":"c3890fd3-ed7b-4c4d-ab48-6dfe09fe3905","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","timestamp":"2025. január. 18. 20:05","title":"Ezzel az öt számmal lehetett milliárdokat nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha ez nem így lenne a kormány kész beavatkozni.","shortLead":"Ha ez nem így lenne a kormány kész beavatkozni.","id":"20250118_NGM-garantalni-kell-hogy-hazai-uzemanyagarak-a-szomszedos-orszagok-atlagara-alatt-maradjon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"1d93100d-1d74-4fb2-acac-618f3d2b6abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_NGM-garantalni-kell-hogy-hazai-uzemanyagarak-a-szomszedos-orszagok-atlagara-alatt-maradjon","timestamp":"2025. január. 18. 08:35","title":"NGM: garantálni kell, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlagára alatt maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]